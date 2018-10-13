Türkiye Rallisi 2019 WRC takviminde – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Rallisi 2019 WRC takviminde

    Türkiye Rallisi 2019 WRC takviminde

    2018 yılında başarıyla geride bıraktığı 'nda, 2019 WRC takviminde de yer almayı başardı.

    Dünya Motorsporları Konseyi üyesi olan Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı ile konsey vekil üyesi ve TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı 11 Ekim'de Paris'teydi. FIA Başkanı Jean Todt'un ev sahipliği yaptığı Dünya Motorspor Konseyi üçüncü toplantısında farklı branşların 2019 takvimleri ve kural değişiklikleri tartışılarak karara bağlandı.

    Toplantıda 2019 'na Şili'nin de eklenmesi ve takvimin 14 yarış olması kararlaştırılırken, Türkiye Rallisi 2019 takviminin 11'inci yarışı olarak 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    Türkiye Rallisi, 8 yıl aradan sonra Eylül ayında 'te organize edilmiş, başta otoritelerin olmak üzere, yarışan takımlar ve sporcuların, organizasyonu takip eden yerli yabancı medya mensuplarının ve izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştı.

    Orman ve deniz kenarı etapların sunduğu muhteşem görsellik 155 televizyon kanalı tarafından tüm Dünya'ya ulaştırıldı ve Marmaris 45 senelik Dünya Ralli Şampiyonası tarihinin en unutulmaz yarışlarından birisine sahne oldu.

    2019 Dünya Ralli Şampiyonası Takvimi şöyle:
    25-27 Ocak - Rallisi
    15-17 Şubat - İsveç Rallisi
    08-10 Mart - Meksika Rallisi
    29-31 Mart - Fransa Rallisi
    16-28 Nisan - Arjantin Rallisi
    10-12 Mayıs - Şili Rallisi
    31 Mayıs-02 Haziran - Portekiz Rallisi
    14-16 Haziran - İtalya Rallisi
    02-04 Ağustos - Finlandiya Rallisi
    23-25 Ağustos - Almanya Rallisi
    13-15 Eylül - Türkiye Rallisi
    04-06 Ekim - Rallisi
    25-27 Ekim - İspanya Rallisi
    15-17 Kasım - Avusturalya Rallisi

    1. 13.10.2018 13:01
    2. Güncelleme: 13.10.2018 13:04
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