Türkiye Rallisi 2019 WRC takviminde
Türkiye 2018 yılında başarıyla geride bıraktığı Dünya Ralli Şampiyonası'nda, 2019 WRC takviminde de yer almayı başardı.
Dünya Motorsporları Konseyi üyesi olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı ile konsey vekil üyesi ve TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı 11 Ekim'de Paris'teydi. FIA Başkanı Jean Todt'un ev sahipliği yaptığı Dünya Motorspor Konseyi üçüncü toplantısında farklı branşların 2019 takvimleri ve kural değişiklikleri tartışılarak karara bağlandı.
Toplantıda 2019 Dünya Ralli Şampiyonası'na Şili'nin de eklenmesi ve takvimin 14 yarış olması kararlaştırılırken, Türkiye Rallisi 2019 takviminin 11'inci yarışı olarak 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Rallisi, 8 yıl aradan sonra Eylül ayında Marmaris'te organize edilmiş, başta otoritelerin olmak üzere, yarışan takımlar ve sporcuların, organizasyonu takip eden yerli yabancı medya mensuplarının ve izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştı.
Orman ve deniz kenarı etapların sunduğu muhteşem görsellik 155 televizyon kanalı tarafından tüm Dünya'ya ulaştırıldı ve Marmaris 45 senelik Dünya Ralli Şampiyonası tarihinin en unutulmaz yarışlarından birisine sahne oldu.
2019 Dünya Ralli Şampiyonası Takvimi şöyle:
25-27 Ocak - Monte Carlo Rallisi
15-17 Şubat - İsveç Rallisi
08-10 Mart - Meksika Rallisi
29-31 Mart - Fransa Rallisi
16-28 Nisan - Arjantin Rallisi
10-12 Mayıs - Şili Rallisi
31 Mayıs-02 Haziran - Portekiz Rallisi
14-16 Haziran - İtalya Rallisi
02-04 Ağustos - Finlandiya Rallisi
23-25 Ağustos - Almanya Rallisi
13-15 Eylül - Türkiye Rallisi
04-06 Ekim - Büyük Britanya Rallisi
25-27 Ekim - İspanya Rallisi
15-17 Kasım - Avusturalya Rallisi
- 13.10.2018 13:01
- Güncelleme: 13.10.2018 13:04
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Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
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34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
Yorum
İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
Türkiye Rallisi 2019 WRC takviminde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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