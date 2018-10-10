Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ayak yarışları, hafta sonu Arjantin'de yapılacak
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    , Arjantin'de piste çıkacak

    Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de piste çıkacak

    Milli motosikletçi 'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ayak yarışları, hafta sonu Arjantin'de yapılacak

    Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan , ilk kez Arjantin'de piste çıkacak.

    Milli motosikletçi, 4,266 kilometrelik San Juan Villicum Pisti'nde ilk kez düzenlenecek iki ayrı yarışta sahne alacak.

    Toprak, 13 Ekim Cumartesi günü sıralama turlarının ardından, TSİ 22.00'de 21 turluk ilk yarışına çıkacak. Arjantin'deki ikinci yarış ise 14 Ekim Pazar günü yine TSİ 22.00'de başlayacak.

    Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 120 puanla genel klasmanda 10. sırada yer alıyor. 'da yapılan yarışta Kawasaki takımının Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea, şampiyonluğunu ilan etmişti.

    Arjantin yarışını değerlendiren Toprak, "Bu hafta sonu 'da olmaktan dolayı gerçekten heyecanlıyım. Oraya ilk kez gidiyoruz ve pisti çok merak ediyorum. Yarış pisti tamamen yeni ve herkes için sürpriz olacak. Hafta sonunun nasıl gelişeceğini göreceğiz. Yarışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 10.10.2018 11:39
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