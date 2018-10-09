Red Bull Air Race’te sezonun son yarışı öncesinde zirve el değiştirdi.
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’de Goulian kazandı, zirve el değiştirdi

    ABD’de Goulian kazandı, zirve el değiştirdi

    Red ’te sezonun son yarışı öncesinde zirve el değiştirdi.

    'dan yapılan açıklamaya göre, hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red 'te sezonun son yarışlarında müthiş bir rekabet yaşanıyor. Asya ve Avrupa'daki yarışların ardından 'ye taşınan heyecanda zirve son yarış öncesi yine el değiştirdi.

    Yaklaşık 40 bin kişinin takip ettiği yarışı, rakiplerinden daha iyi bir performans sergileyen ABD'li pilot Michael Goulian kazandı. Onu Kanadalı Pete McLeod ve Fransız Nicolas Ivanoff takip etti.

    Bu galibiyet Goulian'a genel klasman liderliğini de getirdi. 5 yarış sonunda ilk kez kazanan ve 70 puana ulaşan Goulian, 65 puanlı Martin Sonka'yı geride bırakarak zirveye oturdu. Avustralyalı Matt Hall da 63 puanla üçüncü sırada yer aldı.

    Red Bull Air Race'te sezonun son yarışı 18 Kasım'da Teksas'ta düzenlenecek. Pilotlar arasındaki müthiş şampiyonluk rekabeti, gökyüzünde inanılmaz görüntülere sahne olacak.

    1. 9.10.2018 11:04
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