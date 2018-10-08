Son 5 yılın dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier muhteşem bir performansla rakiplerini geçerek zafere uzandı.
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Ogier geri döndü, zirve karıştı

    Ogier geri döndü, zirve karıştı

    Son 5 yılın dünya şampiyonu sporcusu muhteşem bir performansla rakiplerini geçerek zafere uzandı.

    Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan 'nda heyecan 'nin ardından Galler'de devam etti. En son evi 'da kazanan sporcusu , 6 yarışlık galibiyet hasretine son verdi ve rakiplerinin yaşadığı sorunları da iyi değerlendirerek Galler'de zafere uzandı.

    23 etaptan oluşan 318,13 kilometre uzunluğundaki yarışı, 3 saat 6 dakika 12.5 saniyede tamamlayan Fransız pilot, sezonun dördüncü kariyerinin ise 44. ralli zaferine ulaştı. Onu 10.6 saniye geriden Jari-Matti Latvala takip etti. Liderin 35.1 saniye arkasında kalan Esapekka Lappi ise Galler Rallisi'ni üçüncü tamamladı. Lider beşinci, son yarışların formda ismi ise yaşadığı sorunlar nedeniyle 19. oldu.

    Galler'deki muhteşem performansının ardından puanını 182'ye çıkardı ve bitime iki yarış kala şampiyona lideri ile arasındaki puan farkını 23'ten 7'ye indirdi. 'de de kazanan ise 168 puanla üçüncü sıraya geriledi.

    'ndaki heyecan 25-28 Ekim tarihlerinde 'da yaşanacak ve sezon 18 Kasım'da 'daki yarışla son bulacak.

    1. 8.10.2018 10:29
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