Ogier geri döndü, zirve karıştı
Son 5 yılın dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier muhteşem bir performansla rakiplerini geçerek zafere uzandı.
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan Türkiye'nin ardından Galler'de devam etti. En son evi Fransa'da kazanan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, 6 yarışlık galibiyet hasretine son verdi ve rakiplerinin yaşadığı sorunları da iyi değerlendirerek Galler'de zafere uzandı.
23 etaptan oluşan 318,13 kilometre uzunluğundaki yarışı, 3 saat 6 dakika 12.5 saniyede tamamlayan Fransız pilot, sezonun dördüncü kariyerinin ise 44. ralli zaferine ulaştı. Onu 10.6 saniye geriden Jari-Matti Latvala takip etti. Liderin 35.1 saniye arkasında kalan Esapekka Lappi ise Galler Rallisi'ni üçüncü tamamladı. Lider Thierry Neuville beşinci, son yarışların formda ismi Ott Tanak ise yaşadığı sorunlar nedeniyle 19. oldu.
Galler'deki muhteşem performansının ardından Sebastien Ogier puanını 182'ye çıkardı ve bitime iki yarış kala şampiyona lideri Thierry Neuville ile arasındaki puan farkını 23'ten 7'ye indirdi. Türkiye'de de kazanan Ott Tanak ise 168 puanla üçüncü sıraya geriledi.
Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki heyecan 25-28 Ekim tarihlerinde İspanya'da yaşanacak ve sezon 18 Kasım'da Avustralya'daki yarışla son bulacak.
23 etaptan oluşan 318,13 kilometre uzunluğundaki yarışı, 3 saat 6 dakika 12.5 saniyede tamamlayan Fransız pilot, sezonun dördüncü kariyerinin ise 44. ralli zaferine ulaştı. Onu 10.6 saniye geriden Jari-Matti Latvala takip etti. Liderin 35.1 saniye arkasında kalan Esapekka Lappi ise Galler Rallisi'ni üçüncü tamamladı. Lider Thierry Neuville beşinci, son yarışların formda ismi Ott Tanak ise yaşadığı sorunlar nedeniyle 19. oldu.
Galler'deki muhteşem performansının ardından Sebastien Ogier puanını 182'ye çıkardı ve bitime iki yarış kala şampiyona lideri Thierry Neuville ile arasındaki puan farkını 23'ten 7'ye indirdi. Türkiye'de de kazanan Ott Tanak ise 168 puanla üçüncü sıraya geriledi.
Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki heyecan 25-28 Ekim tarihlerinde İspanya'da yaşanacak ve sezon 18 Kasım'da Avustralya'daki yarışla son bulacak.
- 8.10.2018 10:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
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Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
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Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
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OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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