Hamilton'dan üst üste 4. zafer
Formula 1'de Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Japonya Grand Prix'sini kazanarak art arda 4. yarış galibiyetini elde etti
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı Japonya Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
Formula 1'de sezonun 17. mücadelesi, Japonya'nın Suzuka kentiyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Hamilton, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek üst üste 4'üncü, sezonun 9'uncu, kariyerinin 71'inci şampiyonluğunu yaşadı.
Mercedes'ten Fin pilot Valtteri Bottas'ın ikinci tamamladığı yarışı, Red Bull-TAG Heuer'den Hollandalı Max Verstappen üçüncü sırada bitirdi.
Pilotlar klasmanında Hamilton'ın en yakın takipçisi Ferrari'den Alman Sebastian Vettel ise 6. sırayı aldı.
Bu sonuçla puanını 331'e yükselten şampiyona lideri Hamilton, Vettel ile arasındaki farkı 67'ye çıkardı. İki sürücüyü, 207 puanla Bottas ve 196 puanla Ferrari'den Kimi Raikkonen izledi.
Sezonun 18. yarışı ABD Grand Prix'si, 21 Ekim'de yapılacak.
İlk 10
Japonya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Valtteri Bottas (Mercedes)
3. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)
4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
5. Kimi Raikkonen (Ferrari)
6. Sebastian Vettel (Ferrari)
7. Sergio Perez (Racing Point Force India)
8. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)
9. Esteban Ocon (Racing Point Force India)
10. Carlos Sainz (Renault)
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 331 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya): 264
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 207
4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 196
5. Max Verstappen (Hollanda): 173
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 538 puan
2. Ferrari: 460
3. Red Bull: 319
4. Renault: 92
5. Haas: 84
- 7.10.2018 10:19
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Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Toplam 1
Yorum
can acısı bu adam resmen idda oynamassa bu kadar hakarete varan sözler söylemez mhk ve hakeme !!! dava acılsa kaybeder KESİN
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
Hamilton'dan üst üste 4. zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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