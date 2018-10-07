Şampiyonanın 23 etaptan oluşan, 318,13 kilometre uzunluğundaki 11. mücadelesini, 3 saat 6 dakika 12.5 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun 4'üncü, kariyerinin 44. ralli zaferine ulaştı.

Toyota Gazoo takımından Jari-Matti Latvala, Ogier'in 10.6 saniye gerisinde 2'nci, bir diğer Toyota Gazoo sürücüsü Esapekka Lappi ise liderin 35.1 saniye arkasında 3'üncü oldu.

Puanını 182'ye çıkaran son 5 yılın şampiyonu Ogier, yarışı 5. sırada bitiren şampiyona lideri Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) ile arasındaki farkı 7 puana indirdi.

WRC'nin 12. ayağı, 25-28 Ekim tarihlerinde İspanya'da yapılacak.