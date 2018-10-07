Galler Rallisi'nde kazanan Sebastien Ogier
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Galler'de düzenlenen 11. ayağını, M-Sport Ford takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.
Şampiyonanın 23 etaptan oluşan, 318,13 kilometre uzunluğundaki 11. mücadelesini, 3 saat 6 dakika 12.5 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun 4'üncü, kariyerinin 44. ralli zaferine ulaştı.
Toyota Gazoo takımından Jari-Matti Latvala, Ogier'in 10.6 saniye gerisinde 2'nci, bir diğer Toyota Gazoo sürücüsü Esapekka Lappi ise liderin 35.1 saniye arkasında 3'üncü oldu.
Puanını 182'ye çıkaran son 5 yılın şampiyonu Ogier, yarışı 5. sırada bitiren şampiyona lideri Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) ile arasındaki farkı 7 puana indirdi.
WRC'nin 12. ayağı, 25-28 Ekim tarihlerinde İspanya'da yapılacak.
- 7.10.2018 18:38
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"Bir aslan asla ölmez"
Toplam 1
Yorum
fenerbahçeli seni klube sokmam aslan parçası tek üzüldüğüm nokta volkan yoksa takımın yarısı gitse kadro dışı kalsa umurumda değil ne verdiniz takıma boş
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Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Toplam 1
Yorum
can acısı bu adam resmen idda oynamassa bu kadar hakarete varan sözler söylemez mhk ve hakeme !!! dava acılsa kaybeder KESİN
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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