Galler Rallisi'nde kazanan Sebastien Ogier – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Galler Rallisi'nde kazanan

    Galler Rallisi'nde kazanan Sebastien Ogier

    Dünya Ralli Şampiyonası'nın () Galler'de düzenlenen 11. ayağını, M-Sport Ford takımının Fransız pilotu kazandı.

    Şampiyonanın 23 etaptan oluşan, 318,13 kilometre uzunluğundaki 11. mücadelesini, 3 saat 6 dakika 12.5 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun 4'üncü, kariyerinin 44. ralli zaferine ulaştı.

    takımından Jari-Matti Latvala, Ogier'in 10.6 saniye gerisinde 2'nci, bir diğer Toyota Gazoo sürücüsü Esapekka Lappi ise liderin 35.1 saniye arkasında 3'üncü oldu.

    Puanını 182'ye çıkaran son 5 yılın şampiyonu Ogier, yarışı 5. sırada bitiren şampiyona lideri Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) ile arasındaki farkı 7 puana indirdi.

    'nin 12. ayağı, 25-28 Ekim tarihlerinde 'da yapılacak.

    1. 7.10.2018 18:38
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