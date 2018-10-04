Afyonkarahisar'a 2018 MXGP ödülü
2018 Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. etabına ev sahipliği yapan Afyonkarahisar, "MXGP En İyi Altyapı" ödülüne layık görüldü
2018 Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. etabına ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'a, "MXGP En İyi Altyapı" ödülü verildi.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2018 Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Ödül Töreni, İtalya'nın Imola pistinde gerçekleştirildi.
Törene Türkiye'den Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke katıldı.
Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Motokros Komisyon Direktörü Tony Skillington ve Youthstream Başkanı Giuseppe Luongo'nun da yer aldığı törende Afyonkarahisar'a "MXGP En İyi Altyapı" ödülü verildi.
Etkileyici bir sezonu geride bıraktıklarını belirten FIM Motokros Komisyon Direktörü Skillington, "MXGP'de ülkeler ve organizatörler arasında iyi bir rekabet var. Dünya çapında en iyilerin etkinliklere ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Bütün organizatörler harika işler çıkarttılar ama Türkiye'nin bize yaşattığı sürprizi özellikle belirtmek istiyorum. Çok memnun kaldık." ifadelerini kullandı.
Luongo da Afyonkarahisar yarışından memnun kaldıklarını kaydederek, "Türkiye'deki yarış ortamı ilk olmasına rağmen çok güzeldi. Bizi çok iyi misafir ettiler. Herkes etkilendi. Her sene büyüyoruz ve bunun için çaba sarf eden herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.
Törende ayrıca 2018 FIM Motokros Dünya Şampiyonları Jeffrey Herlings (MXGP) ve Jorge Prado (MX2) şampiyonluk ödüllerini aldı.
- 4.10.2018 10:46
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
Afyonkarahisar'a 2018 MXGP ödülü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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