Afyonkarahisar'a 2018 MXGP ödülü
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Afyonkarahisar'a 2018 ödülü

    Afyonkarahisar'a 2018 MXGP ödülü

    'nın 18. etabına ev sahipliği yapan Afyonkarahisar, " En " ödülüne layık görüldü

    'nın 18. etabına ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'a, " En " ödülü verildi.

    Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2018 Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Ödül Töreni, İtalya'nın Imola pistinde gerçekleştirildi.

    Törene Türkiye'den Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke katıldı.

    Uluslararası Motosiklet Federasyonu () Tony Skillington ve Youthstream Başkanı Giuseppe Luongo'nun da yer aldığı törende Afyonkarahisar'a "MXGP En İyi Altyapı" ödülü verildi.

    Etkileyici bir sezonu geride bıraktıklarını belirten FIM Motokros Komisyon Direktörü Skillington, "MXGP'de ülkeler ve organizatörler arasında iyi bir rekabet var. Dünya çapında en iyilerin etkinliklere ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Bütün organizatörler harika işler çıkarttılar ama Türkiye'nin bize yaşattığı sürprizi özellikle belirtmek istiyorum. Çok memnun kaldık." ifadelerini kullandı.

    Luongo da Afyonkarahisar yarışından memnun kaldıklarını kaydederek, "Türkiye'deki yarış ortamı ilk olmasına rağmen çok güzeldi. Bizi çok iyi misafir ettiler. Herkes etkilendi. Her sene büyüyoruz ve bunun için çaba sarf eden herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

    Törende ayrıca 2018 FIM Motokros Dünya Şampiyonları Jeffrey Herlings (MXGP) ve Jorge Prado (MX2) şampiyonluk ödüllerini aldı.

    1. 4.10.2018 10:46
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