Off-Road Türkiye Şampiyonası’nın sonuçları belli oldu
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Off-Road ’nın sonuçları belli oldu

    Off-Road <a href="/index/turkiye-sampiyonasi?id=89688da3-639a-4ad4-8edc-c0102b31b649" class="" rel="tag">Türkiye Şampiyonası</a>’nın sonuçları belli oldu

    ’de 30 yarışçının katılımı ile yapılan Off-Road ’nın sonuçları belli oldu.

    'de 30 yarışçının katılımı ile yapılan Off-Road 'nın sonuçları belli oldu. Yarışın genel klasmanında Mehmet Vurulmuş-Mehmet Gözetleyen ikilisi pisti birinci tamamladı.

    'nin ev sahipliğinde düzenlenen Off-Road 'nın 5. ayağı, Saruhan Mahallesi'ndeki Off-Road Pisti'nde yapıldı. S1-2-3-4 kategorisinde yapılan yarışlarda, S1 kategorisinde İlayda Hancı-Batuhan Korkut, S2 kategorisinde Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker, S3 kategorisinde Salih Çarpışantürk-Hilal Köksal, S4 kategorisinde Mehmet Vurulmuş-Mehmet Gözetleyen ikilileri birinci tamamladı. Yarışın genel klasmanda da yine Mehmet Vurulmuş-Mehmet Gözetleyen ikilisi birinci oldu.

    1. 1.10.2018 10:19
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