Denizli'de 30 yarışçının katılımı ile yapılan Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın sonuçları belli oldu. Yarışın genel klasmanında Mehmet Vurulmuş-Mehmet Gözetleyen ikilisi pisti birinci tamamladı.

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın 5. ayağı, Saruhan Mahallesi'ndeki Off-Road Pisti'nde yapıldı. S1-2-3-4 kategorisinde yapılan yarışlarda, S1 kategorisinde İlayda Hancı-Batuhan Korkut, S2 kategorisinde Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker, S3 kategorisinde Salih Çarpışantürk-Hilal Köksal, S4 kategorisinde Mehmet Vurulmuş-Mehmet Gözetleyen ikilileri birinci tamamladı. Yarışın genel klasmanda da yine Mehmet Vurulmuş-Mehmet Gözetleyen ikilisi birinci oldu.