Off-Road Türkiye Şampiyonası’nın sonuçları belli oldu
Denizli’de 30 yarışçının katılımı ile yapılan Off-Road Türkiye Şampiyonası’nın sonuçları belli oldu.
Denizli'de 30 yarışçının katılımı ile yapılan Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın sonuçları belli oldu. Yarışın genel klasmanında Mehmet Vurulmuş-Mehmet Gözetleyen ikilisi pisti birinci tamamladı.
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın 5. ayağı, Saruhan Mahallesi'ndeki Off-Road Pisti'nde yapıldı. S1-2-3-4 kategorisinde yapılan yarışlarda, S1 kategorisinde İlayda Hancı-Batuhan Korkut, S2 kategorisinde Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker, S3 kategorisinde Salih Çarpışantürk-Hilal Köksal, S4 kategorisinde Mehmet Vurulmuş-Mehmet Gözetleyen ikilileri birinci tamamladı. Yarışın genel klasmanda da yine Mehmet Vurulmuş-Mehmet Gözetleyen ikilisi birinci oldu.
- 1.10.2018 10:19
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 18
Yorum
1907 Namusumuz FENERBAHÇE için hapis yatmış Baskan'i SATIP, yerine kulübü zengin çocuğuna hobisi için verirseniz olacağı budur.
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 18
Yorum
yetkin gözcü sayın dilmen biz yönetime ulaşamıyoruz siz ulaşın ve bunu diyin hollanda ekolü f b ye yaramıyor hıddın advocat cocu bunları kımse göremedı
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Garry Rodrigues İspanya yolcusu!
Toplam 4
Yorum
BARIŞ 15 MİLYONA BÖYLE BİR FUTBOLCU SATILIR MI. RODRİGUES 30 MİLYON RAHAT EDER
Off-Road Türkiye Şampiyonası’nın sonuçları belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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