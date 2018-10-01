Milli atletten farklı birincilik
?Fenerbahçe'nin milli atleti Batuhan Buğra Eruygun, spor arabayı geçerek farklı bir birinciliğe imza attı.
Türkiye'nin dev otomobil festivali 29-30 Eylül tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlendi. Nadir görülen klasik otomobillerden off-road araçları ve motosikletlere kadar birçok farklı türde aracın yer aldığı V Weekend Motoring Festivali'ne yoğun katılım gerçekleşti. Organize edilen festival kapsamında sergilenen benzersiz araçlar büyük beğeni topladı.
Festivale katılım gösteren vatandaşlar düzenlenen drift gösterileri ve ödüllü yarışmalar ile keyifli anlar yaşarken, Fenerbahçe'nin milli atleti Batuhan Buğra Eruygun, farklı bir galibiyete imza attı. Festival kapsamında yapılan etkinlikte spor arabaya karşı yarışan Eruygun, 30 metrelik yarışta 3.3 saniye ile dünyaca ünlü yüksek motor gücüyle bilinen Caterham 180'i geçerek seyircilerden alkış aldı.
Yarış sonrası konuşan Batuhan Buğra Eruygun, bu yıl balkan ve Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini belirterek, "100 yıllık Türk atletizm tarihinde 110m engelliyi 14 saniyenin altında koşan ilk sporcu oldum. İlkleri gerçekleştirmek adına daha ne yapabiliriz derken dişime göre bir rakip bulduğumu düşünüyorum. F3 pilotu Yalın Kılıç ağabeyin kullandığı Caterham 180'le yarışmaya karar verdik. İyi start aldığım için geçeceğimden emindim. Bu yüzden 30m yarışı yaptık. Duyguları olmayan bir şeye karşı yarışmak çok güzel ve heyecanlı bir deneyimdi" diye konuştu.
(Batuhan Eruygun...)
- 1.10.2018 11:09
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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