İlk kadın dünya motosiklet şampiyonu
Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nı lider bitiren İspanyol Ana Carrasco, bir motosiklet şampiyonasını kazanan ilk kadın oldu.
Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) alt kategori organizasyonlarından Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nı lider bitiren İspanyol Ana Carrasco, bir motosiklet şampiyonasını kazanan ilk kadın oldu.
FIM'in Superbike ve Supersport'tan sonra 3. sıradaki organizasyonu Dünya Supersport 300 Şampiyonası, Fransa'daki Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen sezonun 8. yarışıyla sona erdi.
DS Junior takımında yarışan Ana Carrasco, 25. cepten start aldığı mücadeleyi 13. sırada bitirdi. Puanını 93'e çıkaran 21 yaşındaki İspanyol kadın pilot, Kawasaki ParkinGO takımındaki vatandaşı Mika Perez'in bir puan önünde şampiyonluğa ulaştı.
2017 Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki zaferiyle yarış kazanan ilk kadın motosikletçi unvanını elde eden Carrasco, bu kez sezonu şampiyon tamamlayarak tarihe geçti.
- 1.10.2018 11:35
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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