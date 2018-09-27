Sea to Sky yarışının orman etabı tamamlandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın orman etabı tamamlandı. Yarışı dün yapılan plaj etabının galibi de olan İngiliz Billy Bolt kazandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın orman etabı tamamlandı. Yarışı dün yapılan plaj etabının galibi de olan İngiliz Billy Bolt kazandı.
Kemer'de bu yıl 9'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın orman etabında 27 ülkeden 191 sporcu mücadele etti. Göynük Mahallesi'nden başlayan orman etabı portakal bahçeleri, çam ormanları ve kayalıklar üzerinde sürerek Kemer merkezindeki Çalış Tepesi'nde son buldu.
Orman etabını çok sayıda yerli ve yabancı izleyici takip ederken, zorlu geçen etapta yaşanan ufak kazalarda yaralanan olmadı. Dünkü plaj etabının galibi İngiliz sporcu Billy Bolt, 1 saat 29 dakika 21 salisede finiş çizgisine gelerek orman etabının da birincisi oldu. İkinciliği 1 saat 35 dakika 35 saliseyle Çek sporcu David Cyprian kazanırken, üçüncülüğü 1 saat 36 dakika 22 saliselik derecesiyle İspanyol sporcu Alfredo Gomez elde etti.
Yarın kanyon etabıyla sürecek yarış, 29 Eylül Cumartesi günü sona erecek.
- 27.9.2018 14:44
-
FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
-
Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
-
Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
Sea to Sky yarışının orman etabı tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.