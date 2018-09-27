Sea to Sky yarışının orman etabı tamamlandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın orman etabı tamamlandı. Yarışı dün yapılan plaj etabının galibi de olan İngiliz Billy Bolt kazandı.



Kemer'de bu yıl 9'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın orman etabında 27 ülkeden 191 sporcu mücadele etti. Göynük Mahallesi'nden başlayan orman etabı portakal bahçeleri, çam ormanları ve kayalıklar üzerinde sürerek Kemer merkezindeki Çalış Tepesi'nde son buldu.

Orman etabını çok sayıda yerli ve yabancı izleyici takip ederken, zorlu geçen etapta yaşanan ufak kazalarda yaralanan olmadı. Dünkü plaj etabının galibi İngiliz sporcu Billy Bolt, 1 saat 29 dakika 21 salisede finiş çizgisine gelerek orman etabının da birincisi oldu. İkinciliği 1 saat 35 dakika 35 saliseyle Çek sporcu David Cyprian kazanırken, üçüncülüğü 1 saat 36 dakika 22 saliselik derecesiyle İspanyol sporcu Alfredo Gomez elde etti.

Yarın kanyon etabıyla sürecek yarış, 29 Eylül Cumartesi günü sona erecek.