Sea To Sky Enduro Yarışlarını Billy Bolt kazandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen organizasyonun orman etabını, İngiliz sporcu Billy Bolt kazandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen 9. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın orman etabını İngiliz sporcu Billy Bolt ilk sırada tamamladı.
Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen ve 27 ülkeden 191 sporcunun mücadele ettiği yarışın orman etabı Göynük Mahallesi'nden başladı ve Çalış Tepesi'nde sona erdi.
Zorlu etapta sporcular, kimi zaman portakal bahçeleri ve çam ormanlarının içinden geçti. Zaman zaman da dik yokuşlar ve kayalık alanlarla mücadele eden sporcular, bazen ufak kazalar geçirdi.
Sporcuların zorlandığı yarış, çok sayıda yerli ve yabancı izleyici tarafından takip edildi. Etap sonunda, plaj etabını da lider tamamlayan İngiliz sporcu Billy Bolt birinci, Çekya'dan David Cyprian ikinci, İspanyol sporcu Alfredo Gomes ise üçüncü oldu.
Yarın kanyon etabıyla sürecek yarış, 29 Eylül Cumartesi günü sona erecek.
- 27.9.2018 14:38
-
FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
-
Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
-
Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
Sea To Sky Enduro Yarışlarını Billy Bolt kazandı. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.