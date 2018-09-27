Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen 9. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın orman etabını İngiliz sporcu Billy Bolt ilk sırada tamamladı.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen ve 27 ülkeden 191 sporcunun mücadele ettiği yarışın orman etabı Göynük Mahallesi'nden başladı ve Çalış Tepesi'nde sona erdi.

Zorlu etapta sporcular, kimi zaman portakal bahçeleri ve çam ormanlarının içinden geçti. Zaman zaman da dik yokuşlar ve kayalık alanlarla mücadele eden sporcular, bazen ufak kazalar geçirdi.

Sporcuların zorlandığı yarış, çok sayıda yerli ve yabancı izleyici tarafından takip edildi. Etap sonunda, plaj etabını da lider tamamlayan İngiliz sporcu Billy Bolt birinci, Çekya'dan David Cyprian ikinci, İspanyol sporcu Alfredo Gomes ise üçüncü oldu.

Yarın kanyon etabıyla sürecek yarış, 29 Eylül Cumartesi günü sona erecek.