"Öncü kardeşler geleceğin MotoGP şampiyonları"

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun, Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda ilk iki sırayı alan ikiz kardeşler Can ve Deniz Öncü'nün geleceğin MotoGP şampiyonları olacağına inancı tam.

MotoGP'nin altyapısı olarak gösterilen Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda Can Öncü'nün şampiyonluğunun ardından ikizi Deniz Öncü'nün de sezonu ikinci sırada tamamlamasını AA muhabirine değerlendiren Kenan Sofuoğlu, öğrencileri Can ve Deniz'in ileride MotoGP'de yarışacaklarını dile getirdi.

Sofuoğlu, Can ve Deniz Öncü kardeşlerin tartışılmaz dünyadaki en üst seviyedeki yeteneklerden biri olduğunu ifade etti.

Öncü kardeşleri 6-7 yıl önce Akyazı'daki pistte motosiklet kullanırken gördüğünü ve onlardaki potansiyeli orada fark ettiğini anlatan Kenan Sofuoğlu, "Birkaç yıllık eğitimden sonra onları MotoGP'nin altyapısı Red Bull MotoGP Cup yarışlarına başlattık. İkinci sezonlarında dünya birincisi ve ikincisi oldular. Öncü kardeşler Allah'ın izniyle geleceğin MotoGP şampiyonları."

Onlarla alakalı yapılması gereken bütün yatırımları yaptıklarını vurgulayan Sofuoğlu, devletin her zaman böyle sporcuların arkasında durmasının ellerini güçlendirdiğini dile getirdi.

- "Ben onlara destek olmaya devam edeceğim"

Sofuoğlu, Öncü kardeşlerin şu an Gençler Dünya Kupası'nda yarıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"2019 Dünya Kupası için ikisiyle de imza attık. Can tam sezon yarışacak, Deniz ise yaşından ötürü biraz bekleyecek ve sezonun ortasında dünya şampiyonası için yarışmaya başlayacak. Dünya Şampiyonası'nın en büyük takımında yarışacaklar. Bu onların yeteneği ve bizim onların arkasında sağlam durmamız sayesinde oldu. Motosiklet dalında çok güzel yatırımlar ve altyapılar yaptık. Ben bundan birkaç yıl önce iddia etmiştim, '5 yıl içerisinde göreceksiniz dünyanın her kategorisinde en başarılı sporcular Türkler olacak.' demiştim. Bu anlamda da öğrencilerimin aldığı başarılar bunu gösteriyor. Ben onlara destek olmaya devam edeceğim. Ben milletvekili olduktan sonra onlardan elimi ayağımı çekmedim ve hala ilgileniyorum, İtalya'daki şampiyonluk yarışlarına da gittim. Bu hafta sonu da Fransa'ya gideceğim, diğer öğrencim Toprak ve Bahattin'in yarışı var. Tabii ki Türkiye'deki tüm spor dallarıyla ilgilenmek ayrı bir şey ama bu çocuklar benim yıllardır emek verdiğim sporcular ve onlar hakkında çok bilgi sahibiyim. O sebeple onlarla biraz daha fazla ilgilenmem gerekiyor."

- "Kenan'ı fazla hafife aldık"

Kenan Sofuoğlu, TENOFEST'teki yarışların şov değil tamamen gerçek oluğunu ve bu yarışı saliselerle kazandığını anımsattı.

Hiç kimsenin yarışa kaybetmek için çıkmayacağını kaydeden Sofuoğlu, "Bazı insanlar Formula 1 aracının gaz basmadığını söylüyor. Şunu belirteyim ki kimse yarışa geçilmek için çıkmaz. Özellikle de dünyanın en büyük takımlarından olan Red Bull Formula 1 takımı Türkiye'ye geçilmek için gelmedi. Hatta inanamadılar, Avrupa'ya döndüklerinde, 'Kenan'ı fazla hafife aldık, bir daha Kenan ile çıkacağımız yarışlarda daha özel lastikler ve her şeyi son limitlere getirerek öyle çıkacağız Kenan'ın karşısına.' dediler." ifadelerini kullandı.

- "Kariyerim boyunca hiçbir yarışa kaybetmek için çıkmadım"

Kenan Sofuoğlu, projenin asıl amacının dünyada ses getirecek bir organizasyon yapmak ve herkesin merak ettiği dünyanın en hızlı araçlarını beraber görmek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarışın henüz videosu hazırlanmadı, hazırlık aşamasında. Asıl video tanıtıma yakın bir tarihte yayınlanacak. TEKNOFEST'te görülen ve yayılan videolar sadece yapılan provalarda çekildi. Asıl video tanıtıma yakın zamanda dünya genelinde yayınlanacak. Ses getirecek bir proje. Bunu yaparken amacımız dünyanın en büyük havalimanının tanıtımına katkı sağlamak. Yarışlar da güzel geçti, kazanmak da ayrı bir güzeldi benim için. Kariyerim boyunca hiçbir yarışa kaybetmek için çıkmadım. Bu yarışın formatı hazırlanırken herkes 'F16 kazanacak.' dedi. Ben de 'Kaybedeceğim bir yarışa çıkmam.' dedim fakat eğer yarış biraz daha uzun olsaydı bu yarışı F16 kazanırdı. F16 kazanamadı çünkü yarış mesafemiz kısaydı. Kısa olmasının sebebi yine F16'ydı. Yarış formatına göre lastiklerin yerden kesilmemesi gerekiyordu. F16 da 400 metreden sonra havalandığı için mecburen yarışı kısalttık. Bunun da yarışı kazanmama faydası oldu ve çok az farkla F16 ve Formula 1 aracını geçtim."