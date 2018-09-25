Kemer Enduro Motosiklet Kulübünün Başkanı Semih Özdemir, Kındılçeşme'de plaj etabının gerçekleştirileceği alanda düzenlediği toplantıda, bugüne kadar yarışma için 254 kişinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Geçen yıllara oranla yabancı katılımcı oranının arttığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Yabancı katılımcı oranının yüksek olması bizi sevindiriyor. İngiltere'den 45 yarışçımız var. İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Rusya, Gürcistan, Güney Afrika, Japonya'nın da arasında bulunduğu 27 ülkeden yarışmacımız var. Şu ana kadar kayıt yaptıran sporcularımızdan 3'ü bayan. Bu yıl yarışlara Göynük-Çalıştepe ile Kesmeboğazı-Göynük arasında koşulacak yeni orman etapları da eklendi."

Toplantının ardından bazı yarışmacılar Kındılçeşme'de plaj etabında motosikletleriyle gösteri turu attı. Organizasyon, 29 Eylül Cumartesi günü sona erecek.