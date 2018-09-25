Sea To Sky Enduro Yarışları Antalya'da start alacak
Antalya'nın Kemer ilçesinde 9. Sea To Sky Enduro Yarışları yarın başlayacak.
Kemer Enduro Motosiklet Kulübünün Başkanı Semih Özdemir, Kındılçeşme'de plaj etabının gerçekleştirileceği alanda düzenlediği toplantıda, bugüne kadar yarışma için 254 kişinin kayıt yaptırdığını söyledi.
Geçen yıllara oranla yabancı katılımcı oranının arttığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:
"Yabancı katılımcı oranının yüksek olması bizi sevindiriyor. İngiltere'den 45 yarışçımız var. İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Rusya, Gürcistan, Güney Afrika, Japonya'nın da arasında bulunduğu 27 ülkeden yarışmacımız var. Şu ana kadar kayıt yaptıran sporcularımızdan 3'ü bayan. Bu yıl yarışlara Göynük-Çalıştepe ile Kesmeboğazı-Göynük arasında koşulacak yeni orman etapları da eklendi."
Toplantının ardından bazı yarışmacılar Kındılçeşme'de plaj etabında motosikletleriyle gösteri turu attı. Organizasyon, 29 Eylül Cumartesi günü sona erecek.
- 25.9.2018 14:43
-
Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
-
Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
-
Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
Sea To Sky Enduro Yarışları Antalya'da start alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.