MotoGP Aragon Grand Prix'inde zafer Marquez'in – Fotomaç – 23 Eylül 2018
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    MotoGP Aragon 'inde zafer Marquez'in

    MotoGP Aragon Grand Prix'inde zafer Marquez'in

    MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı Aragon 'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu birinci oldu.

    Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. ayağı, İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden yapıldı.

    Yarışa 3. sıradan başlayan , Ducati'den Andrea Dovizioso ile girdiği liderlik mücadelesini kazandı ve bu sezon 6'ncı, kariyerinin 41. MotoGP zaferine ulaştı.

    Liderin 0.6 saniye arkasındaki Dovizioso 2'nci, Marquez'den 1.2 saniye sonra bitişe gelen Suzuki Ecstar'dan Andrea Iannone ise 3. oldu.

    "Pole pozisyonu"ndaki Ducati sürücüsü , ilk virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek yarış dışı kaldı. 2010, 2012, 2015 şampiyonu Lorenzo'nun, sağ ayak baş parmağının çıktığı belirtildi.

    Sezonun 15. yarışı Tayland 'si, 7 Ekim'de koşulacak.

    - Pilotlar klasmanı

    1. Marc Marquez (İspanya): 246 puan

    2. Andrea Dovizioso (İtalya): 174

    3. Valentino Rossi (İtalya): 159

    4. Jorge Lorenzo (İspanya): 130

    5. Maverick Vinales (İspanya): 130



    1. 23.9.2018 16:32
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