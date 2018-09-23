Aragon'da zafer Marquez'in
MotoGP'de sezonun 14. ayağı Aragon Grand Prix'sini, Repsol Honda takımından Marquez kazandı
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı Aragon Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. ayağı, İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa 3. sıradan başlayan Marc Marquez, Ducati'den Andrea Dovizioso ile girdiği liderlik mücadelesini kazandı ve bu sezon 6'ncı, kariyerinin 41. MotoGP zaferine ulaştı.
Liderin 0.6 saniye arkasındaki Dovizioso 2'nci, Marquez'den 1.2 saniye sonra bitişe gelen Suzuki Ecstar'dan Andrea Iannone ise 3. oldu.
"Pole pozisyonu"ndaki Ducati sürücüsü Jorge Lorenzo, ilk virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek yarış dışı kaldı. 2010, 2012, 2015 şampiyonu Lorenzo'nun, sağ ayak baş parmağının çıktığı belirtildi.
Sezonun 15. yarışı Tayland Grand Prix'si, 7 Ekim'de koşulacak.
PİLOTLAR KLANSMANI
1. Marc Marquez (İspanya): 246 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 174
3. Valentino Rossi (İtalya): 159
4. Jorge Lorenzo (İspanya): 130
5. Maverick Vinales (İspanya): 130
- 23.9.2018 16:33
-
Carlos iddiası
Toplam 4
Yorum
karado kuyt.carlos.ersun iddaları çok saçma inandırıcı değil.cocu giderse yerine aykut gelir.
-
Yunus ve Ozan’ı takibe aldılar
Toplam 3
Yorum
..... arkadaş niye satıyoruz bizimde ihtiyacımız var oynasınlar burda uzun yıllar...
-
Trabzonspor - Göztepe maçında hakem ofsayt dedi, 'VAR' golü verdi
Toplam 11
Yorum
N0_Name Birazcık defans yapmayı bilen takım Ts'yi yenebilir. Göztepe çok uğraştı maçın sonlarına doğru gol yemek için ama Ts beceremedi.
Aragon'da zafer Marquez'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.