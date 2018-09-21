MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül Pazar günü düzenlenecek.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. ayağı, İspanya'nın Alcaniz kentindeki 5,1 kilometrelik Aragon Pisti'nde 23 tur üzerinden yapılacak.
Sıralama turlarının yarın TSİ 15.10'da gerçekleştirileceği yarış, pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.
Geride kalan 13 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 221 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 154
3. Valentino Rossi (İtalya): 151
4. Jorge Lorenzo (İspanya): 130
5. Maverick Vinales (İspanya): 124
- 21.9.2018 11:04
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
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