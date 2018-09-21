MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    MotoGP'de heyecan 'da sürecek

    MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek

    MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı, 'nın ev sahipliğinde 23 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

    Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. ayağı, 'nın Alcaniz kentindeki 5,1 kilometrelik Aragon Pisti'nde 23 tur üzerinden yapılacak.

    Sıralama turlarının yarın TSİ 15.10'da gerçekleştirileceği yarış, pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

    Geride kalan 13 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

    1. (İspanya): 221 puan

    2. Andrea Dovizioso (): 154

    3. (İtalya): 151

    4. (İspanya): 130

    5. Maverick Vinales (İspanya): 124

    1. 21.9.2018 11:04
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