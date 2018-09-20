Merkezefendi’de Off Road heyecanı yaşanacak

Merkezefendi Belediyesi tarafından Denizli'ye kazandırılan Off-Road pistinde, bu yıl da heyecan kaldığı yerden devam edecek. Saruhan Mahallesi'ndeki Off-Road pisti bu sene Türkiye Off-Road Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yayınlanan yarış takvimine göre 29 Eylül Cumartesi günü saat 12.30'da Ömer Halisdemir Mukavemet Etabı, 30 Eylül Pazar günü saat 11.30'da ise Merkezefendi Seyirci Etabı olmak üzere 2 etap gerçekleştirilecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. Ayak yarışmasının yapılacağı Off-Road pistinde incelemelerde bulundu.

Başkan Subaşıoğlu, "Merkezefendi Belediyesi olarak geçtiğimiz 2 yıl içerisinde yapmış olduğumuz 2 yarıştan sonra TOSFED tarafından belediyemizin Off-Road pisti tescillendi. İnşallah Off-Road Türkiye Şampiyonası'nı 29-30 Eylül tarihlerinde Merkezefendimiz 'de, Off-Road pistimizde yapacağız. Tabi 29 Eylül'de orman etabı var. Seyirci etabı ise 30 Eylül saat 11.30'da olacak. Pazar günü yani 30 Eylül'de tüm Merkezefendilileri, tüm Denizlilileri bu güzel heyecana, bu adrenalin dolu sporcuları izlemeye davet ediyorum" dedi.