Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Plevne kentinde 2 gün sürecek müsabakalarda Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek.

Bin 600 metre uzunluğundaki Dolna Mitropolia pistinde gerçekleştirilecek yarışlara 65 cc sınıfında Baran Bulut Kocaman ve Aras Efe Yıldırım, 85 cc sınıfında Ares Stefan Bengiç, Irmak Yıldırım ve Furkan Aykut, S3 sınıfında Mücahit Talha Zengin, Emirhan Erkan, Mehmet Çelik ve Melih Yolcu katılacak.

Şampiyona 22 Eylül Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başlayacak. Sporcular 23 Eylül Pazar günü sabah ve öğleden sonra 2 etap halinde yapılacak yarışlarda mücadele edecek.

- Türk sporcuların sıralaması

Balkan Supermoto Şampiyonası'nda 65 cc sınıfında Baran Bulut Kocaman genel klasmanda birinci, aynı kategoride Aras Efe Yıldırım üçüncü, S3 sınıfında Emirhan Erkan ikinci ve 85 cc sınıfında da Furkan Aykut üçüncü sırada yer alıyor.

Avrupa Supermoto Şampiyonası'nda ise Mücahit Talha Zengin S3 sınıfının genel klasmanında birinci, Mehmet Çelik'te üçüncü sırada bulunuyor.

Öte yandan, aynı tarihlerde Dolna Mitropolia pistinde yapılacak Bulgaristan Pist Şampiyonası'nda da Türk sporcu Sinan Taşyürek mücadele verecek.