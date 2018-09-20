Avrupa ve Balkan Süpermoto Şampiyonası başlıyor.
Avrupa ve Balkan Süpermoto Şampiyonası, 22-23 Eylül tarihlerinde Plevne kentinde gerçekleştirilecek
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Plevne kentinde 2 gün sürecek müsabakalarda Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek.
Bin 600 metre uzunluğundaki Dolna Mitropolia pistinde gerçekleştirilecek yarışlara 65 cc sınıfında Baran Bulut Kocaman ve Aras Efe Yıldırım, 85 cc sınıfında Ares Stefan Bengiç, Irmak Yıldırım ve Furkan Aykut, S3 sınıfında Mücahit Talha Zengin, Emirhan Erkan, Mehmet Çelik ve Melih Yolcu katılacak.
Şampiyona 22 Eylül Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başlayacak. Sporcular 23 Eylül Pazar günü sabah ve öğleden sonra 2 etap halinde yapılacak yarışlarda mücadele edecek.
- Türk sporcuların sıralaması
Balkan Supermoto Şampiyonası'nda 65 cc sınıfında Baran Bulut Kocaman genel klasmanda birinci, aynı kategoride Aras Efe Yıldırım üçüncü, S3 sınıfında Emirhan Erkan ikinci ve 85 cc sınıfında da Furkan Aykut üçüncü sırada yer alıyor.
Avrupa Supermoto Şampiyonası'nda ise Mücahit Talha Zengin S3 sınıfının genel klasmanında birinci, Mehmet Çelik'te üçüncü sırada bulunuyor.
Öte yandan, aynı tarihlerde Dolna Mitropolia pistinde yapılacak Bulgaristan Pist Şampiyonası'nda da Türk sporcu Sinan Taşyürek mücadele verecek.
- 20.9.2018 17:11
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
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