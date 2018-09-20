Avrupa ve Balkan Süpermoto Şampiyonası başlıyor.
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Avrupa ve başlıyor.

    Avrupa ve Balkan Süpermoto Şampiyonası başlıyor.

    Avrupa ve , 22-23 Eylül tarihlerinde Plevne kentinde gerçekleştirilecek

    Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Plevne kentinde 2 gün sürecek müsabakalarda Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek.

    Bin 600 metre uzunluğundaki pistinde gerçekleştirilecek yarışlara 65 cc sınıfında ve , 85 cc sınıfında Ares Stefan Bengiç, Irmak Yıldırım ve , S3 sınıfında , , ve Melih Yolcu katılacak.

    Şampiyona 22 Eylül Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başlayacak. Sporcular 23 Eylül Pazar günü sabah ve öğleden sonra 2 etap halinde yapılacak yarışlarda mücadele edecek.

    - Türk sporcuların sıralaması

    Balkan Supermoto Şampiyonası'nda 65 cc sınıfında Baran Bulut Kocaman genel klasmanda birinci, aynı kategoride Aras Efe Yıldırım üçüncü, S3 sınıfında Emirhan Erkan ikinci ve 85 cc sınıfında da Furkan Aykut üçüncü sırada yer alıyor.

    Avrupa Supermoto Şampiyonası'nda ise Mücahit Talha Zengin S3 sınıfının genel klasmanında birinci, Mehmet Çelik'te üçüncü sırada bulunuyor.

    Öte yandan, aynı tarihlerde Dolna Mitropolia pistinde yapılacak Bulgaristan Pist Şampiyonası'nda da Türk sporcu Sinan Taşyürek mücadele verecek.

    1. 20.9.2018 17:11
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