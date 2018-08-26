Belçika'da zirve Vettel'in – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Belçika'da zirve Vettel'in

    Belçika'da zirve Vettel'in

    Formula 1 'nın 13. yarışı Belçika 'sinde Ferrari takımının Alman pilotu birinci oldu.

    Formula 1 'nın 13. yarışı Belçika 'sinde Ferrari takımının Alman pilotu birinci oldu.

    Formula 1'de sezonun 13. mücadelesi, Belçika'nın Spa-Francorchamps kentiyle aynı adı taşıyan 7 bin 4 metrelik pistte, 44 tur üzerinden gerçekleştirildi.

    Yarışa ikinci sırada başlayan Vettel, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek sezonun beşinci, kariyerinin 52. şampiyonluğunu yaşadı.

    Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu 'ın ikinci tamamladığı yarışı, -TAG Heuer takımından Hollandalı 3. sırada bitirdi.

    Bu sonuçla puanını 214'e çıkaran Vettel, şampiyona lideri Hamilton ile arasındaki farkı 17'ye düşürdü. İki sürücüyü, 146 puanla Ferrari'den Kimi Raikkonen ve 144 puanla Mercedes'ten izledi.

    Sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'si, 2 Eylül'de yapılacak.

    İLK 10

    Belçika Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

    1. Sebastian Vettel (Ferrari)

    2. Lewis Hamilton (Mercedes)

    3. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

    4. Valtteri Bottas (Mercedes)

    5. Sergio Perez ()

    6. Esteban Ocon (Racing Point Force India)

    7. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

    8. (Haas-Ferrari)

    9. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)

    10. Marcus Ericsson (Sauber)

    PİLOTLAR KLASMANI

    1. Lewis Hamilton (): 231 puan

    2. Sebastian Vettel (Almanya): 214

    3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 146

    4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 144

    5. Max Verstappen (Hollanda): 120

    TAKIMLAR KLASMANI

    1. Mercedes: 375 puan

    2. Ferrari: 360

    3. Red Bull: 238

    4. Renault: 82

    5. Haas: 76



    Kaynak: AA
    1. 26.8.2018 18:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Belçika'da zirve Vettel'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN