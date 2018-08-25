Belçika'da pole pozisyonu Hamilton'ın – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'da pole pozisyonu Hamilton'ın

    <a href="/index/belcika?id=43d7ca53-b186-4c96-908e-6556921c5ada" class="" rel="tag">Belçika</a>'da pole pozisyonu Hamilton'ın

    Formula 1 'nın 13. yarışı 'sine, Mercedes takımının pilotu ilk sıradan başlayacak.

    Formula 1 'nın 13. yarışı 'sine, Mercedes takımının pilotu ilk sıradan başlayacak.

    'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7,004 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarının son seansı, yağmur altında yapıldı.

    , 1.58.179'luk derecesiyle kariyerinde 78. kez pole pozisyonunun sahibi oldu. Ferrari'den , 1.58.905 ile 2'nci, Force India-Mercedes'ten Esteban Ocon ise 2.01.851 ile 3. en iyi zamana imza attı.

    Pilotlar klasmanının zirvesinde, 213 puanla Hamilton yer alıyor. sürücüyü, 189 puanla Vettel ve 146 puanla Raikkonen izliyor.

    Belçika 'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

    1. 25.8.2018 18:11
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