Kenan Sofuoğlu Formulaz’da
Karadenizde gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, bu yıl Rize'de düzenlendi. 10'uncusu yapılan yarışa, Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu da katıldı. Sofuoğlu, "Beni buraya getiren sadece yarış değil, bizi seven ve güzel karşılayan insanlarımız ve buradaki atmosfer" dedi.
- 24.8.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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