Kenan Sofuoğlu Formulaz’da – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Formulaz’da

    Kenan Sofuoğlu Formulaz’da
    Karadenizde gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Formulaz, bu yıl 'de düzenlendi. 10'uncusu yapılan yarışa, Dünya Supersport Şampiyonu da katıldı. Sofuoğlu, "Beni buraya getiren sadece yarış değil, bizi seven ve güzel karşılayan insanlarımız ve buradaki atmosfer" dedi.
    1. 24.8.2018
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