Formula 1'de sıradaki durak Belçika – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Formula 1'de sıradaki durak

    Formula 1'de sıradaki durak Belçika

    Milli sporcu , Polonya'nın Chorzow kentinde yapılan Skolimowska Memorial yarışlarında 100 metrede kürsünün 3. basamağında yer aldı.

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 'da yapılacak sezonun 13. yarışıyla sürecek.

    Belçika'nın Spa-Francorchamps kentiyle aynı adı taşıyan 7 bin 4 metrelik pistte 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 26 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

    , Bahreyn, Kanada ve 'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu , Azerbaycan, İspanya, Fransa, ve 'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu , ve Monaco'da -TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü , 'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

    Pilotlar ve takımlar klasmanı

    Formula 1'de Belçika 'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

    - Pilotlar klasmanı

    1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 213 puan

    2. Sebastian Vettel (Almanya): 189

    3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 146

    4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 132

    5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 118

    - Takımlar klasmanı

    1. Mercedes: 345 puan

    2. Ferrari: 335

    3. Red Bull: 223

    4. Renault: 82

    5. Haas Ferrari: 66

    1. 24.8.2018 12:56
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