Formula 1'de sıradaki durak Belçika
Milli sporcu Ramil Guliyev, Polonya'nın Chorzow kentinde yapılan Skolimowska Memorial yarışlarında 100 metrede kürsünün 3. basamağında yer aldı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Belçika'da yapılacak sezonun 13. yarışıyla sürecek.
Belçika'nın Spa-Francorchamps kentiyle aynı adı taşıyan 7 bin 4 metrelik pistte 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 26 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.
Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Azerbaycan, İspanya, Fransa, Almanya ve Macaristan'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.
Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Belçika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
- Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 213 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya): 189
3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 146
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 132
5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 118
- Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 345 puan
2. Ferrari: 335
3. Red Bull: 223
4. Renault: 82
5. Haas Ferrari: 66
- 24.8.2018 12:56
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Dirar Toulouse yolcusu
Toplam 1
Yorum
canfb yanında isla'yı da hediye olarak verin ondan da kurtulmuş oluruz
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Al Hilal, Gomis'i duyurdu
Toplam 11
Yorum
Muzzy #paragomis ??
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Al Hilal, Gomis'i duyurdu
Toplam 11
Yorum
Muzzy Başarılar dilerim fakat ordada gol kralı olup yine para isteyecekmişim. Seni çok sevdik ama sen bu büyük camiaya ihanet ettin??????
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