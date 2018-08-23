Force India'nın puanları silindi – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    'nın puanları silindi

    Force India'nın puanları silindi

    Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), yönetimi değişen Formula 1 takımlarından 'nın, sezona India adıyla devam edeceğini ve takımlar klasmanındaki puanlarının silindiğini açıkladı.

    FIA'dan yapılan açıklamaya göre, Macaristan 'si öncesi kontrolüne geçen, sonrasında ise yönetimini Racing Point UK isimli konsorsiyumun devraldığı takımının durumu karara bağlandı.

    Karar doğrultusunda, 12 yarışta topladığı 59 puanla takımlar klasmanının 6. sırasında yer alan Force India, şampiyonadan çıkarıldı. India adını alan takımın puanları silindi ancak Sergio Perez ve Esteban Ocon'un pilotlar klasmanındaki puanları korundu.

    Vijay Mallya'nın borçları ödeyememesi sonrası kayyum atanan takımın yönetimi, ay başında Williams takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll'un babası Lawrence Stroll'un da aralarında bulunduğu konsorsiyuma geçmişti.

    1. 23.8.2018 23:29
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