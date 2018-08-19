Almanya Rallisi'nde kazanan Tanak
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Almanya Rallisi'nde kazanan Tanak

    Almanya Rallisi'nde kazanan Tanak

    'nın Almanya'da yapılan 9. yarışında birinci olan takımından , sezonun 3. galibiyetini aldı

    -'nın () Almanya'da düzenlenen 9. ayağını, takımının Estonyalı pilotu kazandı.

    Şampiyonanın 18 etaptan oluşan, 325,76 kilometre uzunluğundaki 9. mücadelesini, 3 saat 3 dakika 36 saniyede tamamlayan Tanak, sezonun 3'üncü, kariyerinin 5. ralli zaferine ulaştı.

    Hyundai Shell Mobis'ten Belçikalı Thierry Neuville, Tanak'ın 39 saniye gerisinde 2'nci, Toyota Gazoo takımından Fin pilot Esapekka Lappi ise liderin 1 dakika arkasında 3'üncü oldu.

    Bu sonuçla puanını 172 yapan Neuville, genel klasman liderliğini sürdürdü. Yarışı liderin 1 dakika 34 saniye gerisinde 4. sırada bitiren M-Sport Ford takımından Fransız Sebastien Ogier ise 149 puanla genel klasmanda rakibini takip etti.

    WRC'nin 10. ayağı, 13-16 Eylül tarihlerinde Türkiye'de yapılacak.


    1. 19.8.2018 15:44
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