Almanya Rallisi'nde kazanan Tanak
Dünya Ralli Şampiyonası'nın Almanya'da yapılan 9. yarışında birinci olan Toyota Gazoo takımından Ott Tanak, sezonun 3. galibiyetini aldı
Şampiyonanın 18 etaptan oluşan, 325,76 kilometre uzunluğundaki 9. mücadelesini, 3 saat 3 dakika 36 saniyede tamamlayan Tanak, sezonun 3'üncü, kariyerinin 5. ralli zaferine ulaştı.
Hyundai Shell Mobis'ten Belçikalı Thierry Neuville, Tanak'ın 39 saniye gerisinde 2'nci, Toyota Gazoo takımından Fin pilot Esapekka Lappi ise liderin 1 dakika arkasında 3'üncü oldu.
Bu sonuçla puanını 172 yapan Neuville, genel klasman liderliğini sürdürdü. Yarışı liderin 1 dakika 34 saniye gerisinde 4. sırada bitiren M-Sport Ford takımından Fransız Sebastien Ogier ise 149 puanla genel klasmanda rakibini takip etti.
WRC'nin 10. ayağı, 13-16 Eylül tarihlerinde Türkiye'de yapılacak.
- 19.8.2018 15:44
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Ayew hayalet gibi
Toplam 1
Yorum
karado 1 adam geçse dişimi kıracam.
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Bu kadro nasıl oturacak hoca
Toplam 1
Yorum
karado bugünkü gibi.oturacaklar.
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Başkan Gevrek, Ali Koç ve yöneticilerini ağırladı
Toplam 1
Yorum
Gerekeni yap Başkanım takım çok iyi dil gerekeni yap yoksa bu sene çok ama çok maçları kaybedecez.
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