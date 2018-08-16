İznik’te Enduro Şampiyonası – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    İznik’te

    İznik’te <a href="/index/enduro-sampiyonasi?id=ae94e10e-b5aa-4cdb-955b-5258e4faca19" class="" rel="tag">Enduro Şampiyonası</a>

    Bursa'nın İznik ilçesi, Türkiye Süper 'nın üçüncü ayak yarışlarına ev sahipliği yapacak.

    Yarışlar, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat:13.00'te 15 Temmuz Millî İrade Meydanı'ndan başlayacak. İznik Elbeyli Er Meydanı'nda 18-19 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak yarışları , Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve İznik Motosiklet Kulübü organize ediyor.
    Motosiklet Kulübü Başkanı Yüksel Musaoğlu, "'nin desteğiyle pisti şampiyonaya hazırladık. Yaklaşık 100 sporcu Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadınlar (EK) sınıflarında yarışacak. Bu şampiyonaya bütün sporseverleri davet ediyorum. Şampiyona destek vererek sponsor olan kurum ve kuruluşlara, firmalara ayrıca teşekkür ediyorum. Kıran kırana yaşanacak yarışların sağlıklı ve centilmenlik içerisinde geçmesini diliyorum" dedi.
    Şampiyonanın ilk gününde serbest antrenman ve sıralama yarışları yapılacak. İkinci günse final yarışları gerçekleştirilecek.
    1. 16.8.2018 14:50
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