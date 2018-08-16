İznik’te Enduro Şampiyonası
Bursa'nın İznik ilçesi, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışlarına ev sahipliği yapacak.
Motosiklet Kulübü Başkanı Yüksel Musaoğlu, "İznik Belediyesi'nin desteğiyle pisti şampiyonaya hazırladık. Yaklaşık 100 sporcu Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadınlar (EK) sınıflarında yarışacak. Bu şampiyonaya bütün sporseverleri davet ediyorum. Şampiyona destek vererek sponsor olan kurum ve kuruluşlara, firmalara ayrıca teşekkür ediyorum. Kıran kırana yaşanacak yarışların sağlıklı ve centilmenlik içerisinde geçmesini diliyorum" dedi.
Şampiyonanın ilk gününde serbest antrenman ve sıralama yarışları yapılacak. İkinci günse final yarışları gerçekleştirilecek.
- 16.8.2018 14:50
-
Trabzonspor'da "istifa" açıklaması
Toplam 1
Yorum
dobra dobra hacısalihoğlu akrabam olduğun halde en sevmediğim tip sensin. kibir sende cimrilik sende, asık surat sende.. istifan hoş olur
-
Trabzonspor, Sivasspor'u konuk ediyor
Toplam 1
Yorum
maho Trabzon bu teknik adamla sivası yenemez benden söylemesi
-
Kriketle zombi vurma
Toplam 9
Yorum
level 15 final skoru 158
İznik’te Enduro Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.