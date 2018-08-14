Soldado yedek! – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    yedek!

    Soldado yedek!

    Fenerbahçe Phillip Cocu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz ekibi karşısında ilk maça göre 11'inde tek değişiklik yaptı.

    Lizbon'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertlilerde, o karşılaşmada forma giyen Nabil Dirar, yedekler arasında oturdu. Dirar'ın yerine ilk 11'de sahaya yeni transfer Andre Ayew çıktı.

    Teknik direktör Phillip Cocu, kalede 'e şans verirken, savunma dörtlüsünü bozmayarak Mauricio Isla, Roman Neustaedter, ve 'ı sahaya sürdü. Savunmanın önünde oynarken, bu ismin önünde ise Eljif Elmas ile Giuliano Victor de Paulo görev aldı. Sarı-lacivertlilerde sağ kanatta Ayew, sol kanatta ise oynarken, ileri uçta forma giydi.

    SOLDADO YEDEK
    'de maçında ilk 11'de forma giyen santrfor Roberto , ilk karşılaşmada olduğu gibi rövanşta da yedek soyundu.

    Cocu, sakatlığını atlattıktan sonra hazır olmadığı gerçekçesiyle Portekiz'deki maçta yedek soyunan Soldado'yu yine yanında bekletti ve ilk karşılaşmada olduğu gibi ileride Alper Potuk'u oynattı.

    Ligdeki Bursaspor maçında gösterdiği performansla dikkati çeken genç oyuncu da yedekler arasında otururken, cezalı Josef de Souza ise kadroda yer almadı.

    Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesine Soldado ve Dirar'ın dışında, Carlos Kameni, , Şener Özbayraklı, Barış Alıcı ile Yiğithan Güveli oturdu.

    MAÇ ÖNCESİ KOREOGRAFİ
    Fenerbahçeli taraftarlar maç öncesi koreografi şov yaptı.

    Seremoni sırasında Okul Açık Tribünü'nde yapılan koreografi şovda taraftalar ellerindeki kartonları kaldırarak "Believe (İnanın)" yazısını oluşturdu. Bu yazının altında ise "Our Light Will Shine On The Darkness (Işığımız karanlığın üzerinde parlayacak)" pankartı açıldı.

    Ayrıca Maraton Tribünü'nde de büyük bir Türk bayrağı yer aldı.

    TRİBÜNLER DOLDU
    Fenerbahçeli taraftarlar kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

    Ülker Stadı'nda tribünlerin tamamına yakını dolarken, karşılaşmayı 45 binin üzerinde sarı-lacivertli taraftar takip etti.

    'yı destekleyen 20'ye yakın taraftar da deplasman tribünündeki yerlerini aldı.

    BENFİCA'DA DA TEK DEĞİŞİKLİK
    Benfica Rui Vitoria da ilk maça göre ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

    Portekizli teknik adam, Facundo Ferreyra'nın yerine ileri uçta Nicolas Castillo'ya şans tanıdı.

    1. 14.8.2018 21:58
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