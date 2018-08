Lizbon'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertlilerde, o karşılaşmada forma giyen Nabil Dirar, yedekler arasında oturdu. Dirar'ın yerine ilk 11'de sahaya yeni transfer Andre Ayew çıktı.

Teknik direktör Phillip Cocu, kalede Volkan Demirel'e şans verirken, savunma dörtlüsünü bozmayarak Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürdü. Savunmanın önünde Mehmet Topal oynarken, bu ismin önünde ise Eljif Elmas ile Giuliano Victor de Paulo görev aldı. Sarı-lacivertlilerde sağ kanatta Ayew, sol kanatta ise Mathieu Valbuena oynarken, ileri uçta Alper Potuk forma giydi.

SOLDADO YEDEK

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor maçında ilk 11'de forma giyen santrfor Roberto Soldado, ilk karşılaşmada olduğu gibi rövanşta da yedek soyundu.

Cocu, sakatlığını atlattıktan sonra hazır olmadığı gerçekçesiyle Portekiz'deki maçta yedek soyunan Soldado'yu yine yanında bekletti ve ilk karşılaşmada olduğu gibi ileride Alper Potuk'u oynattı.

Ligdeki Bursaspor maçında gösterdiği performansla dikkati çeken genç oyuncu Barış Alıcı da yedekler arasında otururken, cezalı Josef de Souza ise kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesine Soldado ve Dirar'ın dışında, Carlos Kameni, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı, Barış Alıcı ile Yiğithan Güveli oturdu.

MAÇ ÖNCESİ KOREOGRAFİ

Fenerbahçeli taraftarlar maç öncesi koreografi şov yaptı.

Seremoni sırasında Okul Açık Tribünü'nde yapılan koreografi şovda taraftalar ellerindeki kartonları kaldırarak "Believe (İnanın)" yazısını oluşturdu. Bu yazının altında ise "Our Light Will Shine On The Darkness (Işığımız karanlığın üzerinde parlayacak)" pankartı açıldı.

Ayrıca Maraton Tribünü'nde de büyük bir Türk bayrağı yer aldı.

TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Ülker Stadı'nda tribünlerin tamamına yakını dolarken, karşılaşmayı 45 binin üzerinde sarı-lacivertli taraftar takip etti.

Benfica'yı destekleyen 20'ye yakın taraftar da deplasman tribünündeki yerlerini aldı.

BENFİCA'DA DA TEK DEĞİŞİKLİK

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria da ilk maça göre ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Facundo Ferreyra'nın yerine ileri uçta Nicolas Castillo'ya şans tanıdı.