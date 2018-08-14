Sezon sonunda emekli olacağını McLaren'in internet sitesinde yer alan açıklamayla duyuran 37 yaşındaki Alonso, "Bu harika sporda geçirdiğim 17 güzel yıldan sonra hayatımda bir değişiklik yapma ve yoluma yeni bir macerayla devam etme zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Formula 1 kariyeri boyunca çalıştığı kişilere ve taraftarlara teşekkürlerini ileten tecrübeli pilot, "Sezon sonunda bırakma kararını birkaç ay önce aldım. Bu sezon kalan yarışlarda her zamankinden daha fazla tutkuyla mücadele edeceğim. Sonrasında geleceğin neler getireceğini göreceğiz. Şu an hayatımın en mutlu zamanını geçirmeme rağmen yeni maceralara yelken açma ihtiyacı hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerine Minardi takımının sürücü koltuğunda 2001 Avustralya Grand Prix'si ile başlayan Alonso, 17. sezonunu geçirdiği Formula 1'de 2005 ve 2006 yıllarında Renault ekibiyle şampiyonluğa ulaşmıştı.

Daha önce Formula 1 dışında Amerikan IndyCar Serisi'nde de mücadele eden Alonso, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın 2. ayağı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda ise ilk kez yer almasına rağmen birinci olmayı başarmıştı.