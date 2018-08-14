Fernando Alonso, sezon sonunda Formula 1'e veda ediyor
McLaren-Renault'nun İspanyol sürücüsü Fernando Alonso, sezon sonunda Formula 1'e veda edeceğini açıkladı.
Sezon sonunda emekli olacağını McLaren'in internet sitesinde yer alan açıklamayla duyuran 37 yaşındaki Alonso, "Bu harika sporda geçirdiğim 17 güzel yıldan sonra hayatımda bir değişiklik yapma ve yoluma yeni bir macerayla devam etme zamanı geldi." ifadesini kullandı.
Formula 1 kariyeri boyunca çalıştığı kişilere ve taraftarlara teşekkürlerini ileten tecrübeli pilot, "Sezon sonunda bırakma kararını birkaç ay önce aldım. Bu sezon kalan yarışlarda her zamankinden daha fazla tutkuyla mücadele edeceğim. Sonrasında geleceğin neler getireceğini göreceğiz. Şu an hayatımın en mutlu zamanını geçirmeme rağmen yeni maceralara yelken açma ihtiyacı hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kariyerine Minardi takımının sürücü koltuğunda 2001 Avustralya Grand Prix'si ile başlayan Alonso, 17. sezonunu geçirdiği Formula 1'de 2005 ve 2006 yıllarında Renault ekibiyle şampiyonluğa ulaşmıştı.
Daha önce Formula 1 dışında Amerikan IndyCar Serisi'nde de mücadele eden Alonso, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın 2. ayağı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda ise ilk kez yer almasına rağmen birinci olmayı başarmıştı.
- 14.8.2018 20:36
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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