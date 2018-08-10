Dünya Motokros Şampiyonası hazırlıkları sürüyor
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    hazırlıkları sürüyor

    Dünya Motokros Şampiyonası hazırlıkları sürüyor

    Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı , Afyonkarahisar'da yapılacak hazırlıklarının 'ta tamamlanacağını söyledi.

    Afyonkarahisar'da - 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek hazırlıkları sürüyor. 'nun katkıları, Afyonkarahisar Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilecek şampiyona için 800 bin metrekarelik alanda bin 625 metre uzunluğunda yarış pisti hazırlanıyor. TMF Asbaşkanı , 140 ülkede canlı yayınlanacak organizasyonun, Türkiye'nin tanıtımına da önemli katkı sağlayacağı söyledi.

    10 GÜNLÜK İŞİMİZ KALDI


    Yarış pistinin yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Mahmut Nedim Akülke, "Saha çalışmalarımız büyük bir hızla gidiyor. 10 günlük işimiz var. 'ta her şeyi tamamlamış olmayı hedefliyoruz. 27 Ağustos'ta yurt dışından gelen misafirlere tesisin anahtarını vereceğiz. Tamamen yönetim onlara geçecek artık" dedi.


    Dünya Motokros Şampiyonası çerçevesince birçok federasyonun etkinlik yapacağına değinen Akülke, şöyle konuştu:
    "30 Ağustos- 2 Eylül tarihlerinde su kayağı tesisimizde eğitim vereceğiz. Jet-ski ve flyboard'un yanında Çocuk Oyunları ve Spo Kluüpleri Federasyonu ile de bir anlaşmamız oldu. Unuttuğumuz eski sokak oyunlarını çocuklarımız burada oynayacak. 15'e yakın oyun var. Golf Federasyonu, mini golf alanları yaparak gelen misafirlerin golf oynamasını sağlayacak. Körling Federasyonu, bize büyük bir destek verdi ve iki saha ile açık havada ilk defa gelen misafirlerimize körling eğitimi verecek."

    1. 10.8.2018 11:07
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