Dünya Motokros Şampiyonası hazırlıkları sürüyor
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar'da yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası hazırlıklarının 20 Ağustos'ta tamamlanacağını söyledi.
Afyonkarahisar'da 30 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası hazırlıkları sürüyor. Spor Toto'nun katkıları, Afyonkarahisar Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilecek şampiyona için 800 bin metrekarelik alanda bin 625 metre uzunluğunda yarış pisti hazırlanıyor. TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, 140 ülkede canlı yayınlanacak organizasyonun, Türkiye'nin tanıtımına da önemli katkı sağlayacağı söyledi.
10 GÜNLÜK İŞİMİZ KALDI
Yarış pistinin yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Mahmut Nedim Akülke, "Saha çalışmalarımız büyük bir hızla gidiyor. 10 günlük işimiz var. 20 Ağustos'ta her şeyi tamamlamış olmayı hedefliyoruz. 27 Ağustos'ta yurt dışından gelen misafirlere tesisin anahtarını vereceğiz. Tamamen yönetim onlara geçecek artık" dedi.
Dünya Motokros Şampiyonası çerçevesince birçok federasyonun etkinlik yapacağına değinen Akülke, şöyle konuştu:
"30 Ağustos- 2 Eylül tarihlerinde su kayağı tesisimizde eğitim vereceğiz. Jet-ski ve flyboard'un yanında Çocuk Oyunları ve Spo Kluüpleri Federasyonu ile de bir anlaşmamız oldu. Unuttuğumuz eski sokak oyunlarını çocuklarımız burada oynayacak. 15'e yakın oyun var. Golf Federasyonu, mini golf alanları yaparak gelen misafirlerin golf oynamasını sağlayacak. Körling Federasyonu, bize büyük bir destek verdi ve iki saha ile açık havada ilk defa gelen misafirlerimize körling eğitimi verecek."
- 10.8.2018 11:07
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Beşiktaş LASK Linz karşısında Babel ile kazandı!
Toplam 1
Yorum
BJK'li Topla çok oynuyorsun Babel. Maçin basinda takim oyununa iyi uydun gol oldu sonra yine simarmaya basladin..
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Tolga Ciğerci elde kaldı
Toplam 3
Yorum
yaşar ersoyu İncelemeden ve bilinçsizce alınan oyuncular GS'yi bitirdi.Şimdiki yönecilerde son derece pasif ve bilgisiz.Takım hala takviye edilemedi.Safralarda elde kaldı.
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Hovarda Kartal! Beşiktaş 1-0 LASK Linz maç sonucu
Toplam 3
Yorum
eray oyunun gidişatına göre al babeli koy pektemeki love ve pektemek yanyana çoşar ara ara çift forvet oynatılmalı her oyuncu oynamalı
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