Samandağ Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Hatay'da ilki düzenlenen Samountain Motosiklet Festivali'nde nefes kesen dakikalar yaşandı. Samandağ'da iki etap halinde gerçekleşen yarışa Hatay, Adana ve Mersin'den toplam 27 sporcu katıldı.



Samandağ Çevlik Sahili'nde gerçekleşen yarışa, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir start verdi. Gösteri tutundan sonra sıralama turları yapıldı. Sahildeki sıralama turlarında 1'inci olan Çukurova Motosiklet Kulübü sporcusu Murat Can Köse iyi bir performansla ipi ilk göğüsleyen oldu. 2'nci olan yarışmacı Samandağ Enduro kulübü sporcusu Emre Cem Doğu ve 3'üncü ise Çukurova Motosiklet sporcusu Habib Özmen oldu.



Festivalin açılış konuşmasını yapan Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Samontain Motorsiklet festivaline yoğun bir katılım olduğunu ve vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Bu festivalden kardeşlik, barış ve güzelliklerin çıkacağına, centilmence ve sportmence bir festival olacağına inanıyorum" dedi.



Zorlu, taş, toprak ve engellerin olduğu yollarda yapılan bir yarışta sporcuların hiçbir yara almadan ve kendilerine bir zarar gelmeden dağların zirvesine kadar tırmanabildiklerini belirten Nehir, "Bu da bize kask gibi gerekli donanımla motosiklet kullandığımızda can güvenliğimiz açısından çok olumlu, sağlıklı, güvenli bir şekilde motosikletleri kullanabileceğimizi gösteriyor. Bu anlamda düz yolda bile yapılan kazalar maalesef ölümle sonuçlanabiliyor. Bu anlamda gençlerimizin kask kullanması ve motosiklete binerken bu gerekli teçhizatları kullanmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Samandağ Enduro Kulüp Başkanı Mithat Kazan ise ilk kez düzenledikleri festivalde acemilik yaşayabileceklerini kaydederek, "Bu pistin adını 'Levent Baytar Motokros Pisti' olarak ilan ettik. Pistimizi Enduro pisti olarak düzenledik. Levent Baytar'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Motosiklet kullananlara gerekli ekipmanların kullanılmasını tavsiye ediyoruz" dedi.



Samandağ Enduro Kulüp yöneticisi Mehmet İlker İlbeyi, Hatay'da ilkini gerçekleştirdikleri Samountain Enduro Yarışı'nın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Yarışa Hatay'ın Samandağ, İskenderun, Reyhanlı, Kırkhan, Defne ilçelerini yanı sıra Adana ve Mersin gibi çevre ilerden katılan yarışmacılarımız var. Yarışta toplam 27 yarışmacı start alacak" şeklinde konuştu.

Sıralama turlarından sonra yarışın ikinci etabına geçildi. Yarışmacılar 5'er saniye aralıklarla enduro pistinde start aldı. Dağ yollarında dirsek dirseğe süren yarışta son ana kadar heyecan sürdü.



Yarışın sonunda Çukurova Motosiklet Kulübü sporcusu Murat Can Köse 1'inci olurken, Samandağ Motosiklet Sporcusu Emre Cem Doğu 2'nci, Çukurova Motosiklet Kulübü Habib Özmen 3'üncü, Samandağ Motosiklet Kulübü Başkanı Mithat Kazan 4'üncü, Defne Motosiklet Kulübü Sporcusu Mehmet Ali Bahçeci 5'inci ve Samandağ Motosiklet Kulübü sporcusu Habib Uyar ise 6'ncı oldu.

Yarış sonunda ilk üçe giren sporculara Metyü Motor'dan kask ve Motul'dan malzeme hediye edilirken iki saat içinde finishi görebilen bütün sporcular madalya almaya hak kazandı. Yarışmacılara ödül ve kupalarını Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kamacı takdim etti.