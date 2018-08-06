İstanbul’da tozu dumana kattılar – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’da tozu dumana kattılar

    İstanbul’da tozu dumana kattılar
    'nin en iyi drift pilotları, Car Park Drift'te kozlarını paylaştı. 'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nun açık otoparkında gerçekleşen organizasyonda pilotlar tozu dumana kattı. 23 pilotun yarıştığı etkinliği 10 bin seyirci takip ederken, dünyaca ünlü pilot Abdo Feghali de gösteri sürüşleri yaptı.
    1. 6.8.2018
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