MotoGP heyecanı Çekya'da sürecek
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı, Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. ayağı, Çekya'nın Brno kenti ile aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapılacak.
Sıralama turlarının yarın TSİ 15.10'da başlayacağı yarışın startı, 5 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.
Sezonun geride kalan 9 yarışı sonrası pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 165 puan
2. Valentino Rossi (İtalya): 119
3. Maverick Vinales (İspanya): 109
4. Andrea Dovizioso (İtalya): 88
5. Johann Zarco (Fransa): 88
- 3.8.2018 10:22
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Sheidaev ayrılmak üzere
Toplam 2
Yorum
eray 3.forvet yok nasıl ayrılsın ki ?
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Galatasaray Belhanda'nın değerini belirledi!
Toplam 1
Yorum
para yok ya.neyin tiribi.8-9 a verin para yok ya.neyin tiribi.8-9 a verin
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Ospina Fikret Orman ve Şenol Güneş'e pahalı geldi
Toplam 2
Yorum
savas Ospina Fabriden 5 tolgada 15 gömlek üstün kaleci.Yani kaleci alacaksınız çuval değil.Tolga ile olmaz.
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