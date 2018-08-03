MotoGP heyecanı Çekya'da sürecek
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    MotoGP heyecanı 'da sürecek

    MotoGP heyecanı Çekya'da sürecek

    MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı, 'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

    Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. ayağı, 'nın Brno kenti ile aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapılacak.

    Sıralama turlarının yarın 15.10'da başlayacağı yarışın startı, 5 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.

    Sezonun geride kalan 9 yarışı sonrası pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

    1. (): 165 puan

    2. (): 119

    3. Maverick Vinales (İspanya): 109

    4. Andrea Dovizioso (İtalya): 88

    5. Johann Zarco (): 88

    1. 3.8.2018 10:22
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