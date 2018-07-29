Formula 1'de Macaristan Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Formula 1'de Macaristan 'sini Mercedes pilotu kazandı

    Formula 1'de Macaristan Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Macaristan 'sinde, Mercedes takımının pilotu birinci oldu.

    Formula 1'de sezonun 12. mücadelesi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.

    Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Hamilton, liderliğini yarış sonuna kadar korudu ve sezondaki beşinci, kariyerindeki 67. şampiyonluğunu yaşadı.

    Ferrari'nin Alman pilotu 'in ikinci tamamladığı yarışı, Vettel'in takım arkadaşı Kimi Raikkonen 3. sırada bitirdi.

    Bu sonuçla puanını 213'e çıkaran Hamilton, şampiyona liderliğini sürdürdü. sürücüyü, 189 puanla Vettel ve 146 puanla Raikkonen izledi.

    Organizasyona yaklaşık bir ay ara verilirken, sezonun 13. yarışı Belçika 'si, 26 Ağustos'ta yapılacak.

    - İlk 10

    Macaristan Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

    1. (Mercedes)

    2. Sebastian Vettel (Ferrari)

    3. Kimi Raikkonen (Ferrari)

    4. (-TAG Heuer)

    5. (Mercedes)

    6. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)

    7. (Haas-Ferrari)

    8. (McLaren-Renault)

    9. Carlos Sainz (Renault)

    10. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

    - Pilotlar klasmanı

    1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 213 puan

    2. Sebastian Vettel (Almanya): 189

    3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 146

    4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 132

    5. Daniel Ricciardo (): 118

    - Takımlar klasmanı

    1. Mercedes: 345 puan

    2. Ferrari: 335

    3. Red Bull: 223

    4. Renault: 82

    5. Haas: 66

    1. 29.7.2018 20:01
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