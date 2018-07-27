Hamilton liderlik koltuğunu korumak istiyor
Hungaroring’de en çok kazanan pilot olan Lewis Hamilton da zafer sayısını 6’ya çıkarmak istiyor.
Bu sene yaşadıkları şanssızlıkların Hockenheim'daki yarışla birlikte sona erdiğini düşündüklerini belirten Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff, "Bir yarışta duble yapmak her zaman iyi sonuçtur. Eğer bunu evinizde, 2. ve 14. cepten başlayan araçlarla yapıyorsanız bu kesinlikle inanılmazdır. Buna rağmen şunu gözden kaçırmıyoruz; Hockenheim'e en hızlı aracı getiremedik. Her şeye rağmen şu an yarısını geride bıraktığımız sezonda çok küçük farklarla da olsa her iki klasmanda da liderliği elimizde tutuyoruz. Şunu da biliyoruz ki yolun yarısında kimseye şampiyonluk kupası verilmiyor. Dolayısıyla gelişmeye devam etmek zorundayız. Macaristan'da da Red Bull ve Ferrari ile çok zorlu bir çekişme bizi bekliyor olacak. Kağıt üstünde rakiplerimiz pistin çok benzeştiği Budapeşte'de olduğu gibi daha hızlı gözüküyor. Ancak Almanya'da ki yarış bize şunu öğretti: Yarış sonuçlarını tahminler belirlemiyor. Yaz arasına girerken toplayabildiğimiz kadar çok puan toplamak için her şeyimizi vermeye devam edeceğiz" dedi.
- 27.7.2018 12:04
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
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Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
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Hamilton liderlik koltuğunu korumak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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