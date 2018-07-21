Almanya'da pole pozisyonu Vettel'in – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Almanya'da pole pozisyonu Vettel'in

    Almanya'da pole pozisyonu Vettel'in

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Almanya 'sine Ferrari pilotu ilk sıradan başlayacak.

    Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki 4 bin 574 metrelik Hockenheim Pisti'nde 67 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Alman Vettel 1.11.212'lik zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi oldu.

    Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1.11.416'lık derecesiyle ikinci, Ferrari'den Kimi Raikkonen ise 1.11.547 ile en iyi üçüncü zamana imza attı.

    Avustralya, Bahreyn, Kanada ve 'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu , Azerbaycan, İspanya ve Fransa'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu , Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

    Almanya 'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

    1. 21.7.2018 18:27
    2. Güncelleme: 21.7.2018 18:28
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