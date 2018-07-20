Hamilton iki yıl daha takımında

Britanyalı pilot Lewis Hamilton iki yıl daha Mercedes Takımı'nda kalacağı sözleşmeye imza attı. Mercedes'ten yapılan açıklamada kariyerinde 4 Formula 1 şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki pilotun iki yıllık yeni sözleşmeye imza attığı açıklandı.