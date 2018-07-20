Hamilton iki yıl daha takımında – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Hamilton iki yıl daha takımında

    Hamilton iki yıl daha takımında

    Britanyalı pilot iki yıl daha 'nda kalacağı sözleşmeye imza attı.

    Britanyalı pilot iki yıl daha 'nda kalacağı sözleşmeye imza attı. Mercedes'ten yapılan açıklamada kariyerinde 4 Formula 1 şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki pilotun iki yıllık yeni sözleşmeye imza attığı açıklandı.

    1. 20.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hamilton iki yıl daha takımında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN