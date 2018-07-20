Hamilton iki yıl daha takımında
Britanyalı pilot Lewis Hamilton iki yıl daha Mercedes Takımı'nda kalacağı sözleşmeye imza attı.
Britanyalı pilot Lewis Hamilton iki yıl daha Mercedes Takımı'nda kalacağı sözleşmeye imza attı. Mercedes'ten yapılan açıklamada kariyerinde 4 Formula 1 şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki pilotun iki yıllık yeni sözleşmeye imza attığı açıklandı.
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