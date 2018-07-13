MotoGP heyecanı Almanya'da sürecek
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 9. ayağı, Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapılacak.
Sıralama turlarının yarın TSİ 15.10'da başlayacağı yarışın startı, 15 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.
Sekiz yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 140 puan
2. Valentino Rossi (İtalya): 99
3. Maverick Vinales (İspanya): 93
4. Johann Zarco (Fransa): 81
5. Andrea Dovizioso (İtalya): 79
- 13.7.2018 11:34
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rohagi Fizik olarak cok gucsuz bir oyuncu. Sampiyonlar liginde olmaz ezilir.
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Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
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