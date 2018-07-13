MotoGP heyecanı Almanya'da sürecek – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    MotoGP heyecanı 'da sürecek

    MotoGP heyecanı Almanya'da sürecek

    MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı, 'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

    Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 9. ayağı, 'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapılacak.

    Sıralama turlarının yarın 15.10'da başlayacağı yarışın startı, 15 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.

    Sekiz yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

    1. (): 140 puan

    2. (): 99

    3. Maverick Vinales (İspanya): 93

    4. Johann Zarco (): 81

    5. Andrea Dovizioso (İtalya): 79

    1. 13.7.2018 11:34
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