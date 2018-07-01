Avusturya'da kazanan Verstappen – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Avusturya'da kazanan Verstappen

    Avusturya'da kazanan Verstappen

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Avusturya 'sinde, -TAG Heuer takımının Hollandalı pilotu birinci oldu.

    Formula 1'de sezonun dokuzuncu mücadelesi, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,318 kilometrelik Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.

    Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas, startta 4'üncülüğe kadar geriledi. Devamında 2'nciliğe yükselen Bottas, 14. turda yaşadığı hidrolik sorunu yüzünden yarış dışı kaldı.

    Olayın ardından başlatılan sanal güvenlik aracı uygulamasını fırsat bilen Red Bull ve Ferrari pilotları "pit stop" yaparken, lider (Mercedes) pistte kaldı.

    26. turda Hamilton'ın da "pit stop"unu gerçekleştirmesiyle liderlik, Red Bull'dan 'e geçti. Hollandalı sürücüyü, takım arkadaşı , Kimi Raikkonen (Ferrari), Lewis Hamilton ve (Ferrari) izledi.

    Raikkonen'in 38. turda geçtiği Ricciardo, lastiklerindeki aşınma sebebiyle "pit stop" yapmak zorunda kaldı. Bu sırada Vettel de Hamilton'u geçerek 3. sıraya yerleşti.

    Ricciardo 55, Hamilton da 64. turda otomobillerinde meydana gelen arızalar nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı.

    Kalan turlarda yerini korumayı başaran Verstappen, bu sezon ilk, kariyerinin 4. birinciliğine ulaştı. Verstappen'in 1.5 saniye arkasındaki Raikkonen 2'nci, liderden 3.1 saniye sonra bitişe gelen Vettel ise 3. oldu.

    Bu sonuçla puanını 146'ya çıkaran Vettel, şampiyona liderliğine yükseldi. Alman sürücüyü, 145 puanla Hamilton ve 101 puanla Raikkonen takip etti.

    Sezonun 10. yarışı 'si, 8 Temmuz'da yapılacak.

    İLK 10

    Avusturya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

    1. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

    2. Kimi Raikkonen (Ferrari)

    3. Sebastian Vettel (Ferrari)

    4. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

    5. (Haas-Ferrari)

    6. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

    7. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

    8. (McLaren-Renault)

    9. Charles Leclerc ( Sauber)

    10. Marcus Ericsson (Alfa Romeo Sauber)

    Pilotlar klasmanı

    1. Sebastian Vettel (Almanya): 146 puan

    2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 145

    3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 101

    4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 96

    5. Max Verstappen (Hollanda): 93

    Takımlar klasmanı

    1. Ferrari: 247 puan

    2. Mercedes: 237

    3. Red Bull: 189

    4. Renault: 62

    5. Haas: 49

    1. 1.7.2018 18:23
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