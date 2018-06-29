Formula 1'de sıradaki durak Avusturya – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Formula 1'de sıradaki durak

    Formula 1'de sıradaki durak Avusturya

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 'da yapılacak sezonun 9. yarışıyla sürecek.

    Spielberg kentinde, 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 1 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

    , Bahreyn ve 'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu , ve Monaco'da -TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü , , ve 'da da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu podyumun zirvesine çıkmıştı.

    Pilotlar ve takımlar klasmanı
    Formula 1'de 'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

    Pilotlar klasmanı
    1. Lewis Hamilton (): 145 puan

    2. Sebastian Vettel (): 131

    3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 96

    4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 92

    5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 83

    Takımlar klasmanı
    1. Mercedes: 237 puan

    2. Ferrari: 214

    3. Red Bull: 164

    4. Renault: 62

    5. McLaren: 40

    1. 29.6.2018 11:23
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