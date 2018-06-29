Formula 1'de sıradaki durak Avusturya
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Avusturya'da yapılacak sezonun 9. yarışıyla sürecek.
Spielberg kentinde, 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 1 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.
Avustralya, Bahreyn ve Kanada'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Azerbaycan, İspanya ve Fransa'da da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton podyumun zirvesine çıkmıştı.
Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 145 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya): 131
3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 96
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 92
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 83
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 237 puan
2. Ferrari: 214
3. Red Bull: 164
4. Renault: 62
5. McLaren: 40
- 29.6.2018 11:23
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Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
-
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
-
Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
Formula 1'de sıradaki durak Avusturya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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