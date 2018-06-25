Superbike Şampiyonası'nda ABD turunun şampiyonu Jonathan Rea oldu
Dünya Superbike Şampiyonası'nın ABD'deki 8. ayağının ikinci yarışını, Kawasaki takımının Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea kazandı.
ABD'nin Monterey kentindeki 3,610 kilometrelik Laguna Seca Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.
Kawasaki takımından Jonathan Rea, 3. cepten başladığı mücadeleyi ilk sırada bitirdi. Aruba.it takımından Chaz Davies, 2'nci, Milwaukee Aprilia'dan Eugene Laverty ise 3. oldu.
Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, dün yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışa katılamadı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. yarışı, 8 Temmuz'da İtalya'da düzenlenecek.
Sürücüler klasmanı
1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 320 puan
2. Chaz Davies (Büyük Britanya): 245
3. Michael van der Mark (Hollanda): 215
4. Tom Sykes (Büyük Britanya): 196
5. Alex Lowes (Büyük Britanya): 183
8. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 91
- 25.6.2018 09:56
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Josef’in aklı Ada’da
Toplam 1
Yorum
aslan cocu nun sisteminde souza ve mehmet topal oynayamaz. çünkü bu ikili oyunu ağırlaştırıyor çok top kay oğuzkaan oynar,ekici oynar,elmas oynar
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Masaya oturacaklar
Toplam 3
Yorum
ged 61 yaaa arkadaş bir aydır burakla bir masaya oturamadık gitti..öyle böyle adam bizi ayakta tuttu..burak giderse yerine kimi alacaksın...
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 7
Yorum
Aslan GÜLE GÜLE!
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