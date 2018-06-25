Superbike Şampiyonası'nda ABD turunun şampiyonu Jonathan Rea oldu – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Superbike Şampiyonası'nda turunun şampiyonu oldu

    Superbike Şampiyonası'nda <a href="/index/abd?id=31e27dd9-00db-4acd-9d53-3b9865a91168" class="" rel="tag">ABD</a> turunun şampiyonu <a href="/index/jonathan-rea?id=02c62109-811e-4386-964f-4baf1e3db1e7" class="" rel="tag">Jonathan Rea</a> oldu

    'nın 'deki 8. ayağının ikinci yarışını, Kawasaki takımının Büyük Britanyalı pilotu kazandı.

    'nin Monterey kentindeki 3,610 kilometrelik Laguna Seca Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

    Kawasaki takımından , 3. cepten başladığı mücadeleyi ilk sırada bitirdi. Aruba.it takımından , 2'nci, Milwaukee Aprilia'dan Eugene Laverty ise 3. oldu.

    Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan , dün yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışa katılamadı.

    'nın 9. yarışı, 8 Temmuz'da 'da düzenlenecek.

    Sürücüler klasmanı
    1. (): 320 puan

    2. (): 245

    3. Michael van der Mark (): 215

    4. Tom Sykes (): 196

    5. Alex Lowes (): 183

    8. (): 91

    1. 25.6.2018 09:56
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