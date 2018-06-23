Fransa'da pole pozisyonu Hamilton'ın – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    'da pole pozisyonu Hamilton'ın

    Fransa'da pole pozisyonu Hamilton'ın

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı 'sine Mercedes pilotu ilk sıradan başlayacak.

    'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.

    Pilotlar klasmanında liderlik mücadelesi veren Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, 1.30.029'luk zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi oldu.

    Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas 1.30.147 ile ikinci, Ferrari'nin Alman pilotu ise 1.30.400 ile yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.

    Yarın TSİ 17.10'da başlayacak Fransa 'sinin sıralama turlarında alınan sonuçlar şöyle:

    1. (Mercedes) 1.30.029

    2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.30.147

    3. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.30.400

    4. Max Verstappen () 1.30.705

    5. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.30.895

    6. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.31.057

    7. Carlos Sainz (Renault) 1.32.126

    8. Charles Leclerc (Sauber Ferrari) 1.32.635

    9. Kevin Magnussen (Haas Ferrari) 1.32.930

    10. Romain Grosjean (Haas Ferrari) 1.31.472 (Q2)

    1. 23.6.2018 19:10
    2. Güncelleme: 23.6.2018 19:11
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