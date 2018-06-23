Fransa'da pole pozisyonu Hamilton'ın
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı Fransa Grand Prix'sine Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.
Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.
Pilotlar klasmanında liderlik mücadelesi veren Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, 1.30.029'luk zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi oldu.
Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas 1.30.147 ile ikinci, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise 1.30.400 ile yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.
Yarın TSİ 17.10'da başlayacak Fransa Grand Prix'sinin sıralama turlarında alınan sonuçlar şöyle:
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.30.029
2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.30.147
3. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.30.400
4. Max Verstappen (Red Bull) 1.30.705
5. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.30.895
6. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.31.057
7. Carlos Sainz (Renault) 1.32.126
8. Charles Leclerc (Sauber Ferrari) 1.32.635
9. Kevin Magnussen (Haas Ferrari) 1.32.930
10. Romain Grosjean (Haas Ferrari) 1.31.472 (Q2)
- 23.6.2018 19:10
- Güncelleme: 23.6.2018 19:11
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
Fransa'da pole pozisyonu Hamilton'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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