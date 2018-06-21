Toprak Razgatlıoğlu, ABD'de piste çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu 23-24 Haziran'da ilk kez 3 bin 660 metrelik Laguna Seca Pisti'nde mücadele edecek.

Kawasaki Puccetti Takımı'nın pilotu Türk sporcu, 23 Haziran Cumartesi günü Super Pole ve TSİ 00.00'da da ilk yarışına çıkacak. 25 turdan oluşan ikinci yarış ise 24 Haziran Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası genel klasmanında 91 puanla 8. sırada bulunuyor.

Şampiyonada genel klasmanda Kawasaki takımından Büyük Britanyalı Jonathan Rea, 270 puanla ilk sırada yer alıyor.