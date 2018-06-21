Toprak Razgatlıoğlu, ABD'de piste çıkacak
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağında hafta sonunda ABD'de piste çıkacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu 23-24 Haziran'da ilk kez 3 bin 660 metrelik Laguna Seca Pisti'nde mücadele edecek.
Kawasaki Puccetti Takımı'nın pilotu Türk sporcu, 23 Haziran Cumartesi günü Super Pole ve TSİ 00.00'da da ilk yarışına çıkacak. 25 turdan oluşan ikinci yarış ise 24 Haziran Pazar günü aynı saatte başlayacak.
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası genel klasmanında 91 puanla 8. sırada bulunuyor.
Şampiyonada genel klasmanda Kawasaki takımından Büyük Britanyalı Jonathan Rea, 270 puanla ilk sırada yer alıyor.
- 21.6.2018 10:20
-
Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
-
İmbula sürprizi
Toplam 2
Yorum
Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
-
Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
Toprak Razgatlıoğlu, ABD'de piste çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.