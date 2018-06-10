Kanada'da pole pozisyonu Vettel'in – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Kanada'da pole pozisyonu Vettel'in

    Kanada'da pole pozisyonu Vettel'in

    Formula 1'de Ferrari'nin Alman pilotu , Kanada Grand Prix'sinin sıralama turlarını ilk sırada tamamladı

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Kanada Grand Prix'sine Ferrari pilotu ilk sıradan başlayacak.

    Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.

    Ferrari'nin Alman pilotu , 1.10.764'lük zamanlamasıyla pist rekoru kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Mercedes takımının Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas 1.10.857 ile ikinci, Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ise 1.10.937 ile yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.

    Pilotlar klasmanında lider konumda yer alan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu ise 1.10.996'lık derecesiyle dördüncü sırada kaldı.

    Yarın TSİ 21.10'da başlayacak Kanada Grand Prix'sinin sıralama turlarında alınan sonuçlar şöyle:

    1. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.10.764

    2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.10.857

    3. Max Verstappen (Red Bull) 1.10.937

    4. (Mercedes) 1.10.996

    5. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.11.095

    6. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.11.116

    7. Nico Hulkenberg (Renault) 1.11.973

    8. Esteban Ocon (Force India) 1.12.084

    9. Carlos Sainz (Renault) 1.12.168

    10. Sergio Perez (Force India) 1.12.671

    1. 10.6.2018 10:55
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