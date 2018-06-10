Kanada'da pole pozisyonu Vettel'in
Formula 1'de Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, Kanada Grand Prix'sinin sıralama turlarını ilk sırada tamamladı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Kanada Grand Prix'sine Ferrari pilotu Sebastian Vettel ilk sıradan başlayacak.
Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.
Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.10.764'lük zamanlamasıyla pist rekoru kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Mercedes takımının Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas 1.10.857 ile ikinci, Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ise 1.10.937 ile yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.
Pilotlar klasmanında lider konumda yer alan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1.10.996'lık derecesiyle dördüncü sırada kaldı.
Yarın TSİ 21.10'da başlayacak Kanada Grand Prix'sinin sıralama turlarında alınan sonuçlar şöyle:
1. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.10.764
2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.10.857
3. Max Verstappen (Red Bull) 1.10.937
4. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.10.996
5. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.11.095
6. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.11.116
7. Nico Hulkenberg (Renault) 1.11.973
8. Esteban Ocon (Force India) 1.12.084
9. Carlos Sainz (Renault) 1.12.168
10. Sergio Perez (Force India) 1.12.671
- 10.6.2018 10:55
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
Kanada'da pole pozisyonu Vettel'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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