Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da yarışacak – Fotomaç – 06 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Çekya'da yarışacak

    Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da yarışacak

    , 'nın 7. ayağında Çekya'da piste çıkacak.

    Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, 'deki 6. ayak yarışında ikinci olarak Türk motor sporları tarihinde büyük bir başarıya imza atan 9-10 Haziran tarihlerinde Çekya'daki Brno pistinde mücadele edecek.

    Kawasaki Puccetti takımıyla yarışan , 'nda, 9 Haziran Cumartesi günü sabah super pole yarışının ardından TSİ 14.00'deki ilk yarışta pistte olacak. Milli motosikletçi, 10 Haziran Pazar günü ise yine TSİ 14.00'de ikinci yarışta start alacak.

    Milli sporcu geride kalan 6 yarışın ardından genel klasmanda 78 puanla 8. sırada yer alıyor.

    Toprak Razgatlıoğlu yarın yarışların yapılacağı Çekya'ya hareket edecek.

    "BEKLENTİLER ARTTI"
    Toprak Razgatlıoğlu, yarıştan önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'deki başarısını devam ettirmek istediğini dile getirerek, "Başarı serisini sürdürmek için kazanmaya çalışacağım." dedi.

    İngiltere'deki 6. yarışın güzel geçtiğini hatırlatan Toprak, "İlk kez ikinci olarak podyumda yer aldım. Bu başarıyı sürdürmek istiyorum. Çekya bildiğim ve yarışmakta zorlanmayacağım bir pist. İngiltere yarışının ardından beklentiler arttı. Ayrıca abimin jübilesinden sonra sorumluluklarımın arttığının bilincindeyim. Tüm bunların bilincinde yarışacağım." değerlendirmesini yaptı.

    1. 6.6.2018 14:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da yarışacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN