Lorenzo gelecek yıl Repsol Honda'da
MotoGP takımlarından Repsol Honda, kariyerinde 3 şampiyonluğu bulunan Ducati'nin İspanyol pilotu Jorge Lorenzo ile 2019 ve 2020 sezonları için anlaştıklarını açıkladı.
Repsol Honda takımından yapılan açıklamada, MotoGP Dünya Şampiyonası'nı 4 kez (2013, 2014, 2016, 2017) kazanan Marc Marquez'in yeni takım arkadaşının Jorge Lorenzo olacağı belirtildi.
MotoGP kariyerine başladığı Yamaha takımıyla 2010, 2012 ve 2015'te şampiyonluğa ulaşan ancak son 2 yıldır yarıştığı Ducati'de beklentileri karşılayamayan Lorenzo ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Yamaha'da 44 MotoGP zaferi bulunan 31 yaşındaki Lorenzo, Ducati'de start aldığı 24 yarışta yalnızca bir kez birinci olabildi.
- 6.6.2018 11:39
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Lorenzo gelecek yıl Repsol Honda'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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