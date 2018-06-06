Lorenzo gelecek yıl Repsol Honda'da – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Lorenzo gelecek yıl 'da

    Lorenzo gelecek yıl Repsol Honda'da

    MotoGP takımlarından , kariyerinde 3 şampiyonluğu bulunan Ducati'nin İspanyol pilotu ile 2019 ve 2020 sezonları için anlaştıklarını açıkladı.

    takımından yapılan açıklamada, MotoGP Dünya Şampiyonası'nı 4 kez (2013, 2014, 2016, 2017) kazanan 'in yeni takım arkadaşının olacağı belirtildi.

    MotoGP kariyerine başladığı Yamaha takımıyla 2010, 2012 ve 2015'te şampiyonluğa ulaşan ancak son 2 yıldır yarıştığı Ducati'de beklentileri karşılayamayan Lorenzo ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

    Yamaha'da 44 MotoGP zaferi bulunan 31 yaşındaki Lorenzo, Ducati'de start aldığı 24 yarışta yalnızca bir kez birinci olabildi.

    1. 6.6.2018 11:39
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