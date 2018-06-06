Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak İtalya
Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan İtalya’nın 7-10 Haziran tarihleri arasında Sardunya Adası’na taşınıyor.
MARMARİS'E ÜÇ YARIŞ KALDI
Dünya Ralli Şampiyonası'nın heyecanı bu sene Türkiye'de de yaşanacak. Dünyanın en iyi ralli pilotları, 7 yıllık bir aranın ardından Türkiye'ye dönecek ve Sardunya, Finlandiya, Almanya'daki yarışların ardından 13-16 Eylül tarihleri arasında Marmaris'te motor sporları tutkunlarına inanılmaz anlar yaşatacak.
- 6.6.2018 12:04
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak İtalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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