Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak İtalya – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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HEPSİ
    06 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    ’nda sıradaki durak

    Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak İtalya

    Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan ’nda heyecan ’nın tarihleri arasında ’na taşınıyor.

    dünyasının en önemli yarışlarından biri olan 'nın yedinci ayağı, tarihlerinde 'nın 'nda gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı ve cesur pilotlar, dört günde 20 etap üzerinden 313'ü özel etap olmak üzere 1386 kilometre yol kat edecek. Sardunya Rallisi öncesi ise pilotlar genel klasmanında 119 puanla Thierry Neuville ilk sırada yer alıyor. Onu 100 puanla Sebastien Ogier ve Ott Tanak takip ediyor.

    MARMARİS'E ÜÇ YARIŞ KALDI
    Dünya Ralli Şampiyonası'nın heyecanı bu sene 'de de yaşanacak. Dünyanın en iyi ralli pilotları, 7 yıllık bir aranın ardından Türkiye'ye dönecek ve Sardunya, Finlandiya, 'daki yarışların ardından 13-16 Eylül tarihleri arasında 'te motor sporları tutkunlarına inanılmaz anlar yaşatacak.
    1. 6.6.2018 12:04
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