Toprak Razgatlıoğlu bir sene daha Kawasaki Puccetti'de
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, takımı Kawasaki Puccetti ile sözleşmesini bir yıl daha uzattı.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, takımı Kawasaki Puccetti ile sözleşmesini bir yıl daha uzattı.
Takımın internet sitesinden yapılan açıklamada, Toprak Razgatlıoğlu'nun gelecek sezon da Kawasaki Puccetti adına Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacağı belirtildi.
Açıklamada, anlaşmanın takım menajeri Manuel Puccetti ile Toprak Razgatlıoğlu'nun menajerliğini yapan Kenan Sofuoğlu arasında Hollanda'nın Assen kentinde gerçekleştirildiği bildirildi.
Bu yıl Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışmaya başlayan 21 yaşındaki Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de düzenlenen sezonun 5. etabının ikinci ayağında ikinci sırayı alarak ilk kez podyuma çıkma başarısı göstermişti.
- 29.5.2018 16:51
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Toprak Razgatlıoğlu bir sene daha Kawasaki Puccetti'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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