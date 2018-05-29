Toprak Razgatlıoğlu bir sene daha Kawasaki Puccetti'de – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    bir sene daha 'de

    Toprak Razgatlıoğlu bir sene daha Kawasaki Puccetti'de

    Milli motosikletçi , takımı ile sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

    Milli motosikletçi , takımı ile sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

    Takımın internet sitesinden yapılan açıklamada, Toprak Razgatlıoğlu'nun gelecek sezon da Kawasaki Puccetti adına 'nda yarışacağı belirtildi.

    Açıklamada, anlaşmanın takım menajeri Manuel Puccetti ile Toprak Razgatlıoğlu'nun menajerliğini yapan Kenan Sofuoğlu arasında Hollanda'nın Assen kentinde gerçekleştirildiği bildirildi.

    Bu yıl Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışmaya başlayan 21 yaşındaki Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de düzenlenen sezonun 5. etabının ikinci ayağında ikinci sırayı alarak ilk kez podyuma çıkma başarısı göstermişti.

    1. 29.5.2018 16:51
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