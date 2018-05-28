Monaco'da zafer Ricciardo'nun – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Monaco'da zafer Ricciardo'nun

    Monaco'da zafer Ricciardo'nun

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı Monaco 'sinde, -TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu birinci oldu.

    Formula 1'de sezonun altıncı mücadelesi, Monaco'nun kentinin sokaklarında oluşturulan 3,337 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden yapıldı.

    Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan sürücüsü 'nun yanı sıra arkasındaki (Ferrari), (Mercedes), Kimi Raikkonen (Ferrari) ve (Mercedes), startta yerlerini korudu.

    Öndeki pilotlar, 19. tur sonunda "pit stop"larını tamamladı ve 5'i de aynı sırada piste döndü.

    29. turdan itibaren otomobilinin motorunda yaşanan güç kaybına rağmen liderliğini koruyan Ricciardo, bu sezon 2'nci, kariyerinin 7. birinciliğine ulaştı.

    Ricciardo'nun 7.3 saniye arkasındaki Vettel 2'nci, liderden 17 saniye sonra bitişe gelen Hamilton ise 3. oldu.

    Bu sonuçla puanını 110'a çıkaran Hamilton, şampiyona liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 96 puanla Vettel ve 72 puanla Ricciardo takip etti.

    Sezonun 7. yarışı Kanada 'si, 10 Haziran'da yapılacak.

    İLK 10

    Monaco Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

    1. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

    2. Sebastian Vettel (Ferrari)

    3. Lewis Hamilton (Mercedes)

    4. Kimi Raikkonen (Ferrari)

    5. Valtteri Bottas (Mercedes)

    6. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

    7. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)

    8. Nico Hulkenberg (Renault)

    9. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

    10. Carlos Sainz (Renault)

    PİLOTLAR KLASMANI

    1. Lewis Hamilton (): 110 puan

    2. Sebastian Vettel (Almanya): 96

    3. Daniel Ricciardo (): 72

    4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 68

    5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 60

    TAKIMLAR KLASMANI

    1. Mercedes: 178 puan

    2. Ferrari: 156

    3. Red Bull: 107

    4. Renault: 46

    5. McLaren: 40

    1. 28.5.2018 03:31
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