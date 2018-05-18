MotoGP'de sıradaki durak Fransa
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun beşinci yarışı, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Le Mans kentindeki 4,2 kilometrelik HJC Helmets Fransa Pisti'nde gerçekleştirilecek beşinci etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 20 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te, 27 tur üzerinden yapılacak.
Sezonun ilk dört yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 70 puan
2. Johann Zarco (Fransa): 58
3. Maverick Vinales (İspanya): 50
4. Andrea Iannone (İtalya): 47
5. Andrea Dovizioso (İtalya): 46
- 18.5.2018 11:53
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
MotoGP'de sıradaki durak Fransa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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