MotoGP'de sıradaki durak Fransa – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    MotoGP'de sıradaki durak

    MotoGP'de sıradaki durak <a href="/index/fransa?id=5088fbfb-4368-4080-bc24-b3529709d970" class="" rel="tag">Fransa</a>

    Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun beşinci yarışı, 'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

    Le Mans kentindeki 4,2 kilometrelik HJC Helmets Pisti'nde gerçekleştirilecek beşinci etabın sıralama turları, yarın 15.10'da başlayacak. Yarış ise 20 Mayıs Pazar günü 15.00'te, 27 tur üzerinden yapılacak.

    Sezonun ilk dört yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

    1. (): 70 puan

    2. Johann Zarco (): 58

    3. Maverick Vinales (): 50

    4. Andrea Iannone (): 47

    5. Andrea Dovizioso (): 46

    1. 18.5.2018 11:53
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