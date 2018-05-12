Bak: Tüm dünyayı davet ediyoruz
Dünya Ralli Şampiyonası, 8 yıl aradan sonra Türkiye’ye geliyor. 13-16 Eylül tarihleri arasında Muğla’da yapılacak olan yarışın basın toplantısı, TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleşti.
Serkan Yazıcı: "Eksikleri biliyoruz ve tamamlayacağız"
Dünya Ralli Şampiyonası'nın uzun bir aradan sonra Türkiye'de olmasının çok önemli olduğunu ifade eden Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı, "Otomobil sporları dünyada çok önemli bir yere sahip. Ralli şampiyonasında yarışan 3 markanın Türkiye'de fabrikaları var. Cumhurbaşkanımız, bakanımız, Spor Toto Teşkilatı bize çok destek oldu. Takvimlerde ve hatıralarda kalacak bir yarış olacağını düşünüyorum. Önceki dönemlerdeki eksikleri biliyoruz ve bunları tamamlayacağız. Şimdiden ülkemize hayırlı olsun" dedi. Spor Toto Teşkilat Müdürü Mehmet Muharrem Kasapoğlu, organizasyona destek vermekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederken, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da Serkan Yazıcı'nın bu organizasyonun Türkiye'ye gelmesi için çok çabaladığını ifade etti.
Osman Aşkın Bak: "Türkiye için artık organizasyon yapmak çok kolay"
Ülke açısından çok önemli bir organizasyon olacağını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ben çocukken izlemeye doyamadığım etkinliklerden birisi. Bozhane Rallisi vardı eskiden ve gidip izlerdik. Tozu toprağı, ortaya çıkan coşkuyu yaşayan birisiyim. Dağıtılan şapkaları aylarca kafamızda taşırdık. O arabalara yakından bakabilmek için yaklaştığım günleri hatırlıyorum. Çocuklar oyuncak istediği zaman erkek çocuklar hemen arabaya koşar. Adrenalin bir tutkudur. Böylesine büyük organizasyonları yapmak, Türkiye için artık çok kolay. Biz ciddi organizasyon kapasitesine sahibiz. Son 15 yılda büyük organizasyonlar gerçekleştirdik. Bu noktada Serkan Yazıcı'ya teşekkür ediyoruz. Geçen yıl yapılan deneme yarışında güzel bir organizasyon yaptılar. 13-16 eylül tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleştireceğiz şimdi. Parkur harika, çok güzel bir yerde olacak yarış" diye konuştu.
"Tüm dünyayı davet ediyoruz"
Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında önemli bir köprü olduğunu söyleyen Osman Aşkın Bak, "Otomotiv sektöründeki lider konumuyla Türkiye'nin çok daha önemli adımlar atacağını söyleyebilirim. Avrupa'nın 5., dünyanın 14. otomobil üreticisi Türkiye. Turizm potansiyeli olarak da önemli bir pazar" dedi. Çocuk yaşlarda ralli izlemeye gittiğini hatırlatan Osman Aşkın Bak, "6-8 yaşındayken, arabadan inen bir yarışmacı görüyorduk ve onlara yaklaşmak çok güzel bir duyguydu. Yapılan kazaların nasıl gerçekleştiğini sorgulardık o zamanlar. Bu organizasyonu hem 2018 hem de 2019'da gerçekleştireceğiz, 1 yıl da opsiyonumuz var. Biz herkesi bu organizasyona desteğe davet ediyoruz. Bu organizasyon, ülkemizin güvenli ve önemli bir ülke olduğunu da gösteriyor. Bize güvenen herkese teşekkür ediyoruz. Marmaris'te çok güzel bir yarış olacak. Orman ve denizin iç içe olduğu bir parkur. 50 bine yakın seyircinin olacağı bir yarış. Bu organizasyon ülkemize yakışır. Turizm açısından da altyapımız hazır. Tüm dünyayı davet ediyoruz. Bozhane'deki ralli günlerini yaşayan genç çocuk olarak ben de orada olacağım" diyerek sözlerini tamamladı.
Serkan Yazıcı: "Bölgeye katkısı çok olacak"
Muğla'nın izleyenler açısından da çok güzel bir etap olduğunu ifade eden TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, "Servis etabından etaplara yürüyerek gidiliyor. Yapılan anlaşmaya göre 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına Türkiye'de olacak bu organizasyon. Marmaris için eylül ayı yüksek bir sezon. Çok dolu bir sezon. Tarihi değiştirmek istedik ama dolu zamana geldi. Yarışın adı Türkiye Rallisi olduğu için bölgeye katkı sağlayacaktır. Burada sadece Marmaris olarak düşünmeyin. Yarışın startı Marmaris'te olacak. Türkiye'den 2 takım, 3 pilotumuz yarışıyor. Dünya Ralli Şampiyonası'yla birlikte Türkiye Şampiyonası da yapılacak" dedi. Formula'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili de konuşan Yazıcı, "Formula 1 ile ilgili şu anda konuşuluyor ve sonucu belli olmayan girişimler var. İlerleyen zamanda göreceğiz" açıklamasını yaptı. Türkiye'de bu yıl yapılacak en büyük organizasyonun olduğunu söyleyen Yazıcı, "Takımlara destek olmadan önce takımlar bize nasıl destek olur diye düşünüyoruz. Uzun vadede bu yarışın kalmasını istiyoruz Türkiye'de. Takımların buraya gelmesi çok önemli. Ülkemizde yapılan en büyük organizasyon bu. Bu da bize nasip oldu. En iyisini yapmak için çalışacağız" açıklamasında bulundu.
- 12.5.2018 12:19
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‘Ciğer polemiği’
Toplam 1
Yorum
srcnkns.gfb Yazık olmuş keşke bir tadına baksalardı. Kulübü yediler yetmedi belki ciğer doyururdu. Yazık be vallahi yazık.
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Akhisarsporlu Soner Aydoğdu'dan Galatasaray iddialarına sert tepki!
Toplam 5
Yorum
öyle derler penaltı atışında bır mürselanın pozıyonuna baksılar bılerek topu dısarı atı soner aydoğgu
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Sen futbolu bırak
Toplam 1
Yorum
kişiye göre adalet olurmu Engin Baytarın ailesi kötümüydü? Ardanın babası cezayı duyunca değil oğlu terbiyesizlik yapınca üzülmeliydi.
Bak: Tüm dünyayı davet ediyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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